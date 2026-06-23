L'objectif serait de permettre aux utilisateurs de formuler et d'échanger des prévisions sur des événements futurs, un modèle proche de celui des plateformes de marchés prédictifs déjà existantes. Meta pourrait s'appuyer sur l'importante base d'utilisateurs de Facebook et Instagram pour accélérer l'adoption du service. Le groupe n'a toutefois pas commenté ces informations.

La perspective de l'arrivée d'un acteur technologique majeur sur ce marché a pesé sur plusieurs valeurs du secteur des paris sportifs en ligne. DraftKings a reculé de plus de 2% avant de réduire ses pertes, tandis que Flutter Entertainment, propriétaire de FanDuel, a également cédé près de 2%. Robinhood, qui propose déjà des contrats liés à des marchés prédictifs, a aussi été affecté. Cette réaction illustre les préoccupations des investisseurs face à la montée en puissance d'un segment qui brouille progressivement les frontières entre prévisions financières, jeux et paris sportifs.