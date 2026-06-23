Meta envisagerait une plateforme de marchés prédictifs
Meta Platforms travaillerait sur une application de marchés prédictifs baptisée en interne "Arena", selon le New York Times. Le projet aurait été lancé à l'initiative du directeur général Mark Zuckerberg et serait développé indépendamment de Facebook et d'Instagram. D'après les informations publiées, la plateforme reposerait dans un premier temps sur un système de points inspiré des jeux vidéo plutôt que sur des mises en argent réel, même si cette possibilité pourrait être envisagée ultérieurement.
L'objectif serait de permettre aux utilisateurs de formuler et d'échanger des prévisions sur des événements futurs, un modèle proche de celui des plateformes de marchés prédictifs déjà existantes. Meta pourrait s'appuyer sur l'importante base d'utilisateurs de Facebook et Instagram pour accélérer l'adoption du service. Le groupe n'a toutefois pas commenté ces informations.
La perspective de l'arrivée d'un acteur technologique majeur sur ce marché a pesé sur plusieurs valeurs du secteur des paris sportifs en ligne. DraftKings a reculé de plus de 2% avant de réduire ses pertes, tandis que Flutter Entertainment, propriétaire de FanDuel, a également cédé près de 2%. Robinhood, qui propose déjà des contrats liés à des marchés prédictifs, a aussi été affecté. Cette réaction illustre les préoccupations des investisseurs face à la montée en puissance d'un segment qui brouille progressivement les frontières entre prévisions financières, jeux et paris sportifs.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,9%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,58 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2025) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,1%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (98,7%) et autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (39,2%), Asie-Pacifique (26,8%), Europe (23,2%) et autres (10,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.