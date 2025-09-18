Lors de Meta Connect, le duo a levé le voile sur une nouvelle génération de lunettes connectées. Ray-Ban Display avec écran intégré, Oakley Meta Vanguard pour les sportifs et Ray-Ban Meta Gen 2 plus autonomes : une offensive qui confirme leurs ambitions dans les wearables.

Avec ces annonces, Meta et EssilorLuxottica montrent qu’ils veulent transformer un marché encore balbutiant en véritable relais de croissance. Après le lancement des Ray-Ban Meta en 2023 et l’arrivée des Oakley HSTN plus tôt cette année, les partenaires élargissent leur gamme avec des produits plus technologiques, mieux ciblés et portés par des marques iconiques.

Ray-Ban Display : l’écran fait son apparition

C’est la grande nouveauté de cette édition 2025 : les Ray-Ban Display. Pour la première fois, un écran couleur est intégré dans un verre de lunettes. Placé sur l’œil droit, il affiche notifications, navigation guidée ou traductions en direct. L’expérience est renforcée par un bracelet neural, fruit de la technologie Ctrl-Labs rachetée par Meta en 2019, qui capte les signaux électriques du poignet et transforme de simples micro-mouvements en commandes.

Les Ray-Ban Display reprennent aussi les fonctions déjà connues de la gamme : appels, musique, caméra intégrée, assistant Meta AI. Plus épaisses et plus lourdes que les modèles classiques (70 g contre 50 g), elles seront proposées à partir de 800 USD.

Oakley Vanguard et Ray-Ban Meta Gen 2 : une offre élargie

EssilorLuxottica met également en avant Oakley, sa marque sportive. Les nouvelles Oakley Meta Vanguard inaugurent le concept d’"Athletic Intelligence". Avec leurs verres PRIZM, une caméra ultra-large de 12 MP offrant un champ de 122° et des haut-parleurs à réduction de bruit, elles sont conçues pour accompagner coureurs et cyclistes, même en conditions difficiles. Disponibles en précommande dès aujourd’hui, elles sont affichées à 499 USD (549 EUR).

De leur côté, les Ray-Ban Meta évoluent vers une deuxième génération plus performante. L’autonomie grimpe à 8 heures, la caméra 12 MP permet de filmer en 3K ultra-HD, et le catalogue s’élargit avec de nouveaux styles, couleurs et verres correcteurs, y compris les Transitions Gen S. Prix de départ : 379 USD (419 EUR).

Un marché qui prend forme

Depuis leur lancement en 2023, les Ray-Ban Meta se sont déjà écoulées à plus de 2 millions d’exemplaires. Fort de ce premier succès, le duo vise désormais une production annuelle de 10 millions d’unités d’ici 2026. L’ambition est claire : transformer les lunettes intelligentes en produit de masse, au croisement du lifestyle et de la technologie.

Ce partenariat s’inscrit aussi dans un contexte plus large. L’été dernier, Meta a acquis environ 3% du capital d’EssilorLuxottica, une participation valorisée à près de 3 MdsEUR. L’annonce avait propulsé le titre en hausse de 5,2% à 250,9 EUR à la Bourse de Paris. Ce n’est pas une actualité récente, mais ce rappel illustre l’intérêt stratégique que le géant américain porte à son partenaire.

Une rentabilité pour soutenir l’innovation

Si EssilorLuxottica peut investir dans ces projets, c’est aussi grâce à sa solidité financière. Sa marge EBITDA oscille entre 25% et 29% sur la période 2022–2027, un niveau très élevé pour un industriel. Cette performance reflète à la fois le poids de ses marques, sa maîtrise des coûts et sa capacité à financer de nouvelles lignes de produits tout en maintenant une profitabilité solide.