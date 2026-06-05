Selon plusieurs sources du FT proches du dossier, Meta étudie différentes solutions de financement afin de disposer de ressources supplémentaires face à la hausse attendue de ses dépenses liées à l'intelligence artificielle. Le groupe rejoint ainsi une tendance observée chez plusieurs géants technologiques, qui recourent davantage aux marchés financiers pour soutenir leurs investissements massifs plutôt que de s'appuyer uniquement sur leur trésorerie.

Meta a déjà renforcé sa capacité de financement ces derniers mois avec une émission obligataire pouvant atteindre 30 milliards de dollars et un accord de financement de 27 milliards de dollars conclu avec Blue Owl Capital. En avril, l'entreprise avait relevé sa prévision annuelle de dépenses d'investissement à une fourchette comprise entre 125 et 145 milliards de dollars. Aucune décision définitive n'a toutefois été prise concernant une éventuelle émission d'actions, et le groupe n'aurait pas encore mandaté de banques pour préparer une opération.