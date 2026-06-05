Meta étudie une levée de fonds géante pour accélérer ses investissements dans l'IA

Meta envisage de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars via une émission d'actions afin de financer l'expansion de ses infrastructures d'intelligence artificielle, selon des informations du Financial Times. Cette réflexion intervient alors que les grands groupes technologiques multiplient les investissements dans les centres de données et les capacités de calcul nécessaires au développement de l'IA. Le succès récent de la levée de 84,75 milliards de dollars annoncée par Alphabet aurait contribué à accélérer les discussions au sein du groupe de Mark Zuckerberg.

Selon plusieurs sources du FT proches du dossier, Meta étudie différentes solutions de financement afin de disposer de ressources supplémentaires face à la hausse attendue de ses dépenses liées à l'intelligence artificielle. Le groupe rejoint ainsi une tendance observée chez plusieurs géants technologiques, qui recourent davantage aux marchés financiers pour soutenir leurs investissements massifs plutôt que de s'appuyer uniquement sur leur trésorerie.



Meta a déjà renforcé sa capacité de financement ces derniers mois avec une émission obligataire pouvant atteindre 30 milliards de dollars et un accord de financement de 27 milliards de dollars conclu avec Blue Owl Capital. En avril, l'entreprise avait relevé sa prévision annuelle de dépenses d'investissement à une fourchette comprise entre 125 et 145 milliards de dollars. Aucune décision définitive n'a toutefois été prise concernant une éventuelle émission d'actions, et le groupe n'aurait pas encore mandaté de banques pour préparer une opération.