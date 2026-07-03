L'arrivée de Meta sur le marché de la location de puissance de calcul modifie sensiblement la lecture du cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle.

Jusqu’ici, le récit dominant reposait sur l’idée que la capacité de calcul est rare, les GPU sont insuffisants, et toute entreprise capable de sécuriser des mégawatts, des puces et des centres de données peut les monétiser à des prix élevés, ce qui a fait le bonheur des entreprises de semi-conducteurs et des “néo clouds” comme CoreWave et Nebius.

Mais le projet de Meta suggère qu’une partie de cette pénurie pourrait ne pas refléter uniquement une demande finale explosive, mais aussi une phase de thésaurisation typique des ruées vers l’or. Dans la crainte de manquer de puissance de calcul, les grands groupes technologiques ont sécurisé des capacités massives, au-delà de leurs besoins. Or, lorsque les dépenses d’investissement deviennent trop lourdes pour les bilans, ces capacités doivent finir par être utilisées, louées ou monétisées.

Le projet rapporté par Bloomberg consisterait à commercialiser une partie des capacités excédentaires de Meta via une activité cloud dédiée à l’intelligence artificielle. L’initiative ne se limiterait pas nécessairement à la simple location de puissance brute, mais pourrait aussi inclure un accès à ses modèles d’IA via son infrastructure, selon un fonctionnement proche de Bedrock chez AWS.

Même si Meta ne transformera évidemment pas l’ensemble de ses infrastructures en cloud externe, car le groupe a besoin d’une part considérable de sa puissance de calcul pour ses propres activités, l’ordre de grandeur reste impressionnant. Selon les guidances, Meta disposerait d’environ 5,5 GW de capacité prévue ou réservée à la mi-2026, contre 1,5 GW pour Oracle Cloud, 1,2 GW pour CoreWeave, 0,5 GW pour SpaceX/Starcloud et 0,4 GW pour Nebius. Par conséquent, même 10% de la capacité de Meta disponible sur le marché représenterait déjà un volume de compute comparable à celui de certains acteurs spécialisés.

La pénurie cache peut-être surtout une phase de thésaurisation

La décision de Meta est importante, car si des groupes aussi gros ont accumulé des capacités au-delà de leurs besoins immédiats, la pénurie apparente pourrait en réalité refléter une phase de stockage défensif plutôt qu’un véritable déficit durable d’offre. Le marché a interprété cette accumulation comme la preuve d’une demande structurellement insatiable alors qu’elle pourrait être le résultat d’un comportement classique de cycle de “ruée vers l’or”.

Dans ce scénario, chacun achète des pelles, des terrains et des concessions avant les autres, les prix montent, les capacités sont réservées très en amont, puis la pression financière oblige progressivement certains acteurs à remettre une partie de ces actifs sur le marché. La nouvelle Meta est significative parce qu’elle montre que le compute accumulé pendant la phase d’euphorie doit désormais produire un rendement visible et remet le ROI au centre du jeu.

La décision de Meta rappelle d’ailleurs celle de SpaceX, dont l’entrée dans le néo-cloud ne relève pas seulement d’un choix stratégique opportuniste, mais aussi de la volonté de monétiser une capacité de calcul excédentaire, notamment en lien avec l’écosystème xAI. Meta pousse simplement cette logique à une autre échelle.

La discipline du capital rattrape la ruée vers l’IA

Pour Meta, le marché peut y voir une option de monétisation bienvenue. Le groupe reste très dépendant de la publicité, et ses investissements massifs dans l’IA doivent désormais se traduire par des revenus plus visibles. L’enjeu est d’autant plus important que Llama, malgré son adoption dans l’écosystème open source, reste moins directement monétisé que les offres IA intégrées aux clouds d’Alphabet, Microsoft ou Amazon tandis que les nouveaux modèles fermés doivent encore faire leurs preuves. En donnant accès à ses modèles et à son infrastructure, Meta chercherait donc à transformer un centre de coûts stratégique en véritable ligne de revenus.

Pour les pure players du compute, le signal est nettement plus inquiétant. L’arrivée d’un acteur disposant d’une telle capacité pourrait peser sur les loyers, les marges et les multiples de valorisation, surtout si elle encourage d’autres hyperscalers à monétiser à leur tour leurs capacités excédentaires. Dans ce scénario, les néo-clouds ne feraient plus seulement face à la concurrence d’autres spécialistes du compute, mais à celle des très grands hyperscalers.

Globalement, l’annonce semble donc plutôt négative pour les marchés, car l’arrivée de Meta sur le marché du compute témoigne d’un excès de capacités chez certains grands acteurs et d’une pression bilancielle trop importante pour être ignorée, ce qui augmente les chances d’un coup de frein des investissements dans l’IA, et donc les revenus des entreprises en amont comme les semi-conducteurs.