Meta a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 51,24 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 7,25 dollars par action, contre 6,69 dollars anticipés. Cependant, l’annonce d’une charge fiscale exceptionnelle de 15,93 milliards de dollars, liée à une nouvelle loi promulguée par le président Donald Trump, a provoqué une chute de 9% de l’action dans les échanges post-séance. Cette charge, sans effet sur la trésorerie immédiate, résulte de l’application du "One Big Beautiful Bill Act", qui devrait toutefois réduire les paiements d’impôts en numéraire à partir de 2025.

Malgré cette charge ponctuelle, Meta affiche une croissance soutenue de ses revenus publicitaires et table sur un chiffre d’affaires compris entre 56 et 59 milliards de dollars au quatrième trimestre, au-dessus des attentes du marché. Le groupe a également revu à la hausse la borne basse de ses prévisions de dépenses annuelles (116 à 118 milliards de dollars), ainsi que ses investissements prévus pour 2025, désormais estimés entre 70 et 72 milliards.

L’unité Reality Labs, consacrée au métavers, continue de grever les résultats, avec une perte de 4,4 milliards de dollars pour seulement 470 millions de revenus. Toutefois, l’activité principale reste solide : Meta revendique 3,54 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens sur l’ensemble de ses plateformes, un chiffre supérieur aux estimations. Si les fondamentaux du groupe restent robustes, le niveau élevé de dépenses et l’effet surprise d’un changement fiscal majeur ont suffi à ébranler la confiance des investisseurs.