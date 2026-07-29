Meta : la croissance résiste, mais les marges plombent le bénéfice
Meta Platforms recule d'environ 6% dans les échanges électroniques malgré un deuxième trimestre toujours solide sur le plan commercial, les investisseurs sanctionnant surtout un bénéfice inférieur aux attentes et l'accélération des dépenses liées à l'intelligence artificielle.
Le géant américain des réseaux sociaux et de la publicité numérique a dégagé un chiffre d'affaires de 60,80 MdsUSD, en hausse de 28% sur un an et supérieur aux 60,22 MdsUSD attendus, mais son bénéfice dilué par action de 6,18 dollars est ressorti nettement sous le consensus de 7,187 dollars et en contraction de 13% sur un an. Les impressions publicitaires ont progressé de 14% et le prix moyen par publicité de 12%.
Cette déception sur les profits doit toutefois être nuancée par 2,4 MdsUSD de charges liées à des procédures judiciaires et 1,18 MdUSD de coûts de restructuration, tandis que les dépenses totales ont bondi de 55%. La marge opérationnelle est ainsi retombée à 31%, contre 43% un an auparavant, alors que le résultat opérationnel a reculé de 8%. Au-delà de ces éléments exceptionnels, la montée en puissance des investissements dans l'IA devient de plus en plus visible dans les comptes, avec 31,1 MdsUSD de capex au deuxième trimestre contre 19,8 MdsUSD trois mois plus tôt, ramenant le free cash-flow à seulement 784 MUSD.
Dans un marché déjà nerveux face aux sommes colossales engagées par les hyperscalers dans les data centers et la puissance de calcul, Meta n'a pourtant pas provoqué de véritable nouveau choc sur ses investissements, puisque le groupe vise désormais 130 à 145 MdsUSD de capex en 2026, contre 125 à 145 MdsUSD précédemment.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,9%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,58 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2025) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,1%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (98,7%) et autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (39,2%), Asie-Pacifique (26,8%), Europe (23,2%) et autres (10,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.