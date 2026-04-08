Meta a présenté Muse Spark, un nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par Meta Superintelligence Labs, dirigé par Alexandr Wang. Ce lancement intervient après les résultats mitigés de Llama 4 et s'inscrit dans une volonté de revenir au premier plan face à des concurrents comme OpenAI, Google et Anthropic. Le groupe amorce également un virage stratégique en s'orientant vers des modèles propriétaires, tout en laissant ouverte la possibilité d'en diffuser certaines versions.
Selon l'entreprise, Muse Spark repose sur une infrastructure entièrement repensée et des méthodes d'entraînement optimisées. Le modèle se distingue par sa capacité à offrir des performances comparables à celles de systèmes plus lourds, tout en réduisant significativement la consommation de calcul. Il est conçu pour traiter des tâches complexes, notamment dans les domaines scientifiques, mathématiques ou médicaux, avec des capacités avancées en raisonnement et en compréhension multimodale.
Meta reconnaît toutefois des marges de progression, notamment sur les systèmes autonomes de longue durée et les applications liées au développement logiciel. Ce lancement intervient dans un contexte d'investissements massifs dans les infrastructures d'IA, où la rapidité d'exécution et l'efficacité technologique sont devenues des enjeux centraux pour les acteurs du secteur.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,9%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,58 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2025) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,1%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (98,7%) et autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (39,2%), Asie-Pacifique (26,8%), Europe (23,2%) et autres (10,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.