Meta lance Muse Spark pour relancer sa stratégie dans l'intelligence artificielle

Le groupe dévoile un nouveau modèle issu de sa division dédiée à la superintelligence. Cette initiative marque un repositionnement face à une concurrence accrue dans l'IA.

Meta a présenté Muse Spark, un nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par Meta Superintelligence Labs, dirigé par Alexandr Wang. Ce lancement intervient après les résultats mitigés de Llama 4 et s'inscrit dans une volonté de revenir au premier plan face à des concurrents comme OpenAI, Google et Anthropic. Le groupe amorce également un virage stratégique en s'orientant vers des modèles propriétaires, tout en laissant ouverte la possibilité d'en diffuser certaines versions.



Selon l'entreprise, Muse Spark repose sur une infrastructure entièrement repensée et des méthodes d'entraînement optimisées. Le modèle se distingue par sa capacité à offrir des performances comparables à celles de systèmes plus lourds, tout en réduisant significativement la consommation de calcul. Il est conçu pour traiter des tâches complexes, notamment dans les domaines scientifiques, mathématiques ou médicaux, avec des capacités avancées en raisonnement et en compréhension multimodale.



Meta reconnaît toutefois des marges de progression, notamment sur les systèmes autonomes de longue durée et les applications liées au développement logiciel. Ce lancement intervient dans un contexte d'investissements massifs dans les infrastructures d'IA, où la rapidité d'exécution et l'efficacité technologique sont devenues des enjeux centraux pour les acteurs du secteur.