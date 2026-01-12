Meta a annoncé lundi la nomination de Dina Powell McCormick au poste de présidente et vice-présidente de son conseil d'administration. Ancienne conseillère des présidents George W. Bush et Donald Trump, elle rejoint également l'équipe de direction du groupe pour participer à la définition et à la mise en oeuvre de sa stratégie. Elle avait brièvement siégé au conseil en 2025 avant de démissionner en décembre, selon des documents déposés auprès de la SEC.
Mark Zuckerberg a salué une personnalité dotée d'une "expérience au plus haut niveau de la finance mondiale" et de solides "relations internationales". Avant cette nomination, Dina Powell McCormick occupait un poste de direction chez BDT & MSD Partners, après 16 années passées chez Goldman Sachs. Elle a également été conseillère adjointe à la sécurité nationale sous Donald Trump, et collaboré avec la secrétaire d'État Condoleezza Rice durant l'administration Bush.
Cette décision marque l'entrée d'un deuxième ancien membre de l'administration Trump dans l'équipe dirigeante de Meta en quelques semaines. En janvier, Curtis Joseph Mahoney, ancien représentant adjoint au commerce, avait été nommé directeur juridique du groupe. Sur Truth Social, Donald Trump a salué la nomination, qualifiant Powell McCormick de "personne formidable et très talentueuse". Cette évolution reflète un recentrage stratégique de Meta, alors que l'entreprise entame une nouvelle phase de développement.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,7%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,35 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2024) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,3%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,6%) et autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (38,4%), Asie-Pacifique (27,4%), Europe (23,3%) et autres (10,9%).
