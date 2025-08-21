Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,6%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,98 milliards d'utilisateurs actifs par mois en 2023) ; - vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,4%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,8%) et autres (2,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (39,2%), Asie-Pacifique (26,8%), Europe (23,1%) et autres (10,9%).