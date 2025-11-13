Wedbush Securities a annoncé jeudi avoir ajouté le titre Meta Platforms à sa liste de valeurs privilégiées ('Best Ideas List') avec un objectif de cours maintenu à 920 dollars.
Dans une note de recherche, le broker américain souligne que le sentiment des investisseurs semble s'être quelque peu apaisé suite à la publication des résultats du troisième trimestre, qui avait été pénalisée par un accès de prudence face à la montée en puissance des dépenses d'investissement annoncée par la direction.
Wedbush estime toutefois que les décisions récentes du management témoignent d'une demande solide dans les coeurs de métier du groupe technologique, ainsi que d'un engagement ferme envers ses objectifs stratégiques à long terme.
A la suite de ces résultats trimestriels, le courtier se dit encouragé par trois éléments principaux, à savoir la forte croissance de son activité publicitaire, une division stratégique, les commentaires encourageants autour de 'Meta AI' et de 'Superintelligence Labs', deux initiatives phares dans le domaine de l'intelligence artificielle et la dynamique suscitée par le déploiement continu de nouveaux matériels intégrant l'IA.
Wedbush souligne enfin que le titre Meta se négocie actuellement autour de 19 fois sa prévision de bénéfice par action (BPA) à horizon 2027, qui fait apparaître une légère décote par rapport à Alphabet, le conduisant à voir un profil risque/rendement attractif et un risque de baisse limité, surtout après le récent repli du titre.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,7%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,35 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2024) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,3%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,6%) et autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (38,4%), Asie-Pacifique (27,4%), Europe (23,3%) et autres (10,9%).
