Meta Platforms ajouté à la liste de valeurs privilégiées de Wedbush

Wedbush Securities a annoncé jeudi avoir ajouté le titre Meta Platforms à sa liste de valeurs privilégiées ('Best Ideas List') avec un objectif de cours maintenu à 920 dollars.



Dans une note de recherche, le broker américain souligne que le sentiment des investisseurs semble s'être quelque peu apaisé suite à la publication des résultats du troisième trimestre, qui avait été pénalisée par un accès de prudence face à la montée en puissance des dépenses d'investissement annoncée par la direction.



Wedbush estime toutefois que les décisions récentes du management témoignent d'une demande solide dans les coeurs de métier du groupe technologique, ainsi que d'un engagement ferme envers ses objectifs stratégiques à long terme.



A la suite de ces résultats trimestriels, le courtier se dit encouragé par trois éléments principaux, à savoir la forte croissance de son activité publicitaire, une division stratégique, les commentaires encourageants autour de 'Meta AI' et de 'Superintelligence Labs', deux initiatives phares dans le domaine de l'intelligence artificielle et la dynamique suscitée par le déploiement continu de nouveaux matériels intégrant l'IA.



Wedbush souligne enfin que le titre Meta se négocie actuellement autour de 19 fois sa prévision de bénéfice par action (BPA) à horizon 2027, qui fait apparaître une légère décote par rapport à Alphabet, le conduisant à voir un profil risque/rendement attractif et un risque de baisse limité, surtout après le récent repli du titre.