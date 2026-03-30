Meta Platforms devient une valeur favorite de Morgan Stanley
Morgan Stanley fait de Meta Platforms une valeur favorite ("top pick") malgré un objectif de cours abaissé de 825 à 775 USD, une nouvelle cible qui recèle tout de même un potentiel de progression de 50% pour l'action du géant des réseaux sociaux.
"Le multiple de Meta a chuté à 15 fois le BPA, soit une décote de 55% en termes de PEG par rapport à ses pairs", met en avant le broker (qui table sur un BPA de 36 USD pour 2027), ce qui crée selon lui une forte opportunité d'achat sur la valeur.
Selon Morgan Stanley, le détenteur des réseaux Facebook, Instagram et WhatsApp connaîtra une croissance "plus rapide et pour plus longtemps", ainsi que des catalyseurs potentiels (dont "MetaClaw") susceptibles d'entraîner des révisions à la hausse et une revalorisation.
L'intermédiaire se montre en outre plutôt confiant dans la capacité de Meta à gérer une faiblesse des marchés publicitaires liée aux problèmes géopolitiques, de même qu'une évolution potentiellement défavorable du contexte réglementaire.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,9%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,58 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2025) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,1%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (98,7%) et autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (39,2%), Asie-Pacifique (26,8%), Europe (23,2%) et autres (10,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.