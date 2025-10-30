Meta Platforms a dévoilé mercredi soir un BPA en chute de 83% à 1,05 dollar au titre du 3e trimestre 2025, grevé par de lourdes provisions exceptionnelles pour charges fiscales, sans lesquelles il se serait établi à 7,25 dollars.
Le géant des réseaux sociaux, exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a vu sa marge opérationnelle se tasser de 3 points à 40%, pour des revenus en croissance de 26% à plus de 51,2 MdsUSD.
'Meta Superintelligence Labs démarre sur les chapeaux de roues et si nous ne réalisons ne serait-ce qu'une fraction des opportunités à venir, les toutes prochaines années seront la période la plus excitante de notre histoire', estime son CEO Mark Zuckerberg.
Meta anticipe entre 56 et 59 MdsUSD de revenus pour le trimestre en cours, et resserre en hausse ses attentes pour l'année en termes de dépenses d'investissement et des dépenses totale, à respectivement 70-72 MdsUSD et 116-118 MdsUSD.
Plus jeune milliardaire de la planète avec 4 milliards de dollars en 2010, Mark Zuckerberg, créateur et CEO du réseau social Facebook s'affiche à la 52éme place des hommes les plus riches dans le classement Forbes 2011. Sa fortune personnelle est estimée à 13,5 milliards de dollars en 2011.
Diplômé en 2003 de la Phillips Exeter Academy, Mark Zuckerberg rejoint naturellement Harvard. Passionné d'ordinateurs et doué pour la programmation, il crée son premier réseau destiné à noter le sex appeal de ses camarades en piratant les photos sur les serveurs de Harvard. Au début, l'internaute a deux portraits de filles devant les yeux et il vote pour la fille la plus sexy d'Harvard. Le succès est fulgurant : 22000 connections en moins de deux heures.
En 2004, Mark Zuckerberg lance officiellement Facebook, un réseau social destiné d'abord aux étudiants de Harvard puis aux autres universités, le succès est immédiat. Peu à peu, Mark ajoute des fonctionnalités qui permettent de retrouver facilement des connaissances, de communiquer avec elles et de voir d'un coup d'œil les amis en commun.
Ce n'est qu'en 2006, que le réseau Facebook est ouvert au public. L'engouement pour le réseau va grandissant volant la vedette à des Myspace pourtant édité par le géant Yahoo.
Mark Zuckerberg table initialement sur la publicité par ciblage comportemental qui consiste à permettre à des annonceurs de cibler directement des clients supposés intéressés par leurs offres. Mais devant le tollé soulevé par ceux qui y voient une violation au droit à la vie privée, il se voit contraint de revoir sa copie. En 2010, 500 millions de personnes sur la planète ont un compte Facebook.
La crédibilité est acquise par Facebook lorsque en 2007, Microsoft met sur la table les 280 millions de dollars qui lui permettent de détenir 1,7% du réseau social le plus dynamique du moment. Depuis, les investisseurs s'y pressent dont le milliardaire chinois Li Ka-shing qui a déboursé en deux ans 120 millions de dollars pour acquérir quelque 0,8% de Facebook.
En 2010, Facebook affiche 500 millions de membres et a atteint les 500 millions de dollars de chiffre annuel en 2009. Il est le 5eme site le plus visité au monde. En 2011, Mark Zuckerberg arrive en tête du classement des 100 personnalités des médias les plus puissantes publié par le quotidien britannique The Guardian, devançant Rupert Murdoch, Larry Page et Steve Jobs.
Mark Zuckerberg a tout de même essuyé deux procès, un contre les jumeaux Winklevoss qui l'accusent d'atteinte à la propriété intellectuelle et un contre Eduardo Saverin, le cofondateur de The Facebook (la première version de Facebook) qui était son compagnon de chambre à Harvard mais aussi son meilleur ami. Notons que ce dernier a été crédité suite à un arrangement financier.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,7%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,35 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2024) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,3%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,6%) et autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (38,4%), Asie-Pacifique (27,4%), Europe (23,3%) et autres (10,9%).
