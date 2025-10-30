Meta Platforms a dévoilé mercredi soir un BPA en chute de 83% à 1,05 dollar au titre du 3e trimestre 2025, grevé par de lourdes provisions exceptionnelles pour charges fiscales, sans lesquelles il se serait établi à 7,25 dollars.

Le géant des réseaux sociaux, exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a vu sa marge opérationnelle se tasser de 3 points à 40%, pour des revenus en croissance de 26% à plus de 51,2 MdsUSD.

'Meta Superintelligence Labs démarre sur les chapeaux de roues et si nous ne réalisons ne serait-ce qu'une fraction des opportunités à venir, les toutes prochaines années seront la période la plus excitante de notre histoire', estime son CEO Mark Zuckerberg.

Meta anticipe entre 56 et 59 MdsUSD de revenus pour le trimestre en cours, et resserre en hausse ses attentes pour l'année en termes de dépenses d'investissement et des dépenses totale, à respectivement 70-72 MdsUSD et 116-118 MdsUSD.