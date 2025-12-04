L’action Meta a progressé d’environ 4% jeudi, après la publication d’un article de Bloomberg évoquant des coupes budgétaires majeures dans la division métavers du groupe. Selon des sources proches du dossier, les dirigeants de l’entreprise envisageraient une réduction des dépenses pouvant atteindre 30% pour cette unité, accompagnée de licenciements. Ces ajustements seraient discutés dans le cadre de la préparation du budget 2026.

Ce possible revirement marque une inflexion stratégique pour Meta, qui avait fait du métavers une priorité en 2021 en rebaptisant l’entreprise et en affirmant vouloir en faire la nouvelle frontière du numérique. Depuis, cette orientation a perdu en visibilité au profit de l’intelligence artificielle, désormais au cœur des ambitions du groupe. Les résultats décevants de la division métavers et son coût élevé semblent avoir renforcé la pression des investisseurs pour réallouer les ressources vers des segments jugés plus rentables.

Le regain d’intérêt du marché pour Meta traduit un accueil favorable à cette possible réorientation. Alors que le métavers n’a pas encore trouvé de modèle économique convaincant, les initiatives du groupe dans l’IA sont perçues comme plus prometteuses en matière de croissance et de valorisation. Si la réduction des investissements se confirme, elle pourrait marquer une nouvelle étape dans le repositionnement de Meta face aux attentes du marché.