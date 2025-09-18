Meta progresse en Bourse après la présentation de ses lunettes IA

L'action Meta Platforms s'inscrit en hausse jeudi matin à la Bourse de New York au lendemain de la présentation par Mark Zuckerberg des Meta Ray-Ban Display, les nouvelles lunettes d'IA imaginées par le géant technologique américain.



Dotées d'un écran couleur haute résolution, les lunettes Meta Ray-Ban Display permettent de consulter des messages, de prévisualiser des photos ou de collaborer avec des instructions visuelles sans avoir à utiliser son téléphone.



Il combine également microphones, haut-parleurs, caméras et affichage couleur avec calcul et IA, le tout dans un appareil pesant moins de 69 grammes.



Chaque paire est accompagnée d'un Meta Neural Band, un bracelet EMG qui traduit les signaux générés par les muscles, même de subtils mouvements des doigts, en commandes pour les lunettes.



Proposées à partir de 799 dollars, les lunettes seront disponibles le 30 septembre dans une sélection de magasins physiques aux Etats-Unis dont les enseignes Best Buy et Ray-Ban Stores avec une disponibilité prévue dans certains magasins Verizon peu après.



La mise en vente au Canada, en France, en Italie et au Royaume-Uni est prévue pour début 2026.



Meta a également dévoilé une nouvelle version de ses Ray-Ban Meta (Gen 2), les lunettes IA les plus vendues au monde, qui offriront jusqu'à deux fois plus d'autonomie ainsi que la capture vidéo 3K Ultra HD, à un prix démarrant à 419 euros.



Le groupe a par ailleurs présenté la Oakley Meta Vanguard, conçue pour les sports de haute intensité, dont les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui à un prix de 549 euros en vue d'un lancement officiel prévu le 21 octobre.



Pour les analystes, ces lunettes de réalité augmentée proposées à un prix de presque 800 dollars sont encore trop chères et affichent encore des capacités trop limitées (seulement six heures d'autonomie) pour séduire le grand public.



'Mais avec une batterie améliorée et de nouvelles fonctionnalités, les Ray-Ban Gen 2 pourraient quand même bien se vendre durant la période des fêtes de fin d'année', jugent les équipes de Bank of America.



BofA estime en outre que ces nouveaux produits pourraient rassurer les investisseurs sur la viabilité de la branche Reality Labs, dans laquelle Meta investit chaque année 20 milliards de dollars mais qui accuse encore des pertes.



'A 775 dollars par action, Meta est valorisée à 24x ses bénéfices attendus en 2026, ou 20x en tenant compte des pertes de Reality Labs, un niveau que nous considérons comme séduisant au vu du PER de 22x affiché par le S&P 500', poursuit le bureau d'études.



Un avis partagé par les les analystes de Wedbush Securities.



'Meta avance bien sur sa feuille de route dans l'IA', souligne le broker. 'Les investissements dans Reality Labs tracent la voie vers la prochaine génération de produits grand public. Pour les investisseurs, le rapport risque/opportunité reste intéressant, avec en bonus le potentiel futur issu de nouveaux produits AR/VR', juge le courtier.

