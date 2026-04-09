Meta relance ses ambitions dans l'IA avec Muse Spark
Longtemps perçue comme en retrait dans la course à l'intelligence artificielle, Meta semble reprendre l'initiative. Le groupe de Mark Zuckerberg a dévoilé mercredi son nouveau modèle de langage, Muse Spark, marquant un tournant stratégique salué par les marchés, avec une hausse de 6,5% du titre sur la séance.
Jusqu'ici, Meta misait principalement sur son modèle open source Llama pour s'imposer dans l'IA. Mais face à des performances jugées insuffisantes, le groupe change de cap et présente Muse Spark, premier modèle issu de sa nouvelle entité Meta Superintelligence Labs, dirigée par Alexandr Wang, fondateur de Scale AI.
Un modèle pensé pour le raisonnement et l'usage concret
Muse Spark se distingue comme un modèle de raisonnement multimodal natif. Il prend en charge l'utilisation d'outils, le raisonnement visuel ainsi que l'orchestration multi-agents. Déjà intégré à l'application Meta AI et au site meta.ai récemment mis à jour, il sera progressivement déployé sur WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger ainsi que sur les lunettes connectées du groupe.
Meta présente ce modèle comme à la fois compact et rapide, tout en étant capable de traiter des problématiques complexes dans des domaines comme les sciences, les mathématiques ou la santé.
Le groupe précise qu'il s'agit d'une première étape, avec plusieurs modèles plus avancés actuellement en développement. Les améliorations apportées à l'architecture, à l'optimisation et à la sélection des données permettraient à Muse Spark de surpasser les modèles existants en termes d'efficacité.
Un regain de crédibilité auprès des analystes
Du côté des analystes, la réaction est globalement positive. Bank of America estime que ces nouvelles capacités pourraient renforcer l'ensemble de l'écosystème de Meta, notamment sur le plan publicitaire. "L'intégration de Muse Spark à la plateforme publicitaire principale de Meta devrait améliorer le ciblage et la personnalisation, et ainsi optimiser le retour sur investissement", souligne le cabinet.
Certains observateurs évoquaient pourtant un retard dans le développement du modèle, avec un lancement initialement attendu en mai. Pour Bank of America, cette publication anticipée contribue à dissiper les incertitudes pesant sur le titre, tout en mettant en lumière une feuille de route ambitieuse pour améliorer les performances des modèles dans les mois à venir. Muse Spark pourrait ainsi contribuer à repositionner Meta dans la compétition, à l'image de ce que Gemini 3 a représenté pour Alphabet.
Même constat chez JP Morgan. Doug Anmuth estime que les attentes des investisseurs avaient été revues à la baisse ces derniers mois, notamment après des résultats décevants et des doutes sur les avancées du groupe dans l'IA. Dans ce contexte, le lancement de Muse Spark apparaît comme un élément de nature à restaurer la confiance dans la stratégie de croissance de Meta et à améliorer le sentiment de marché.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,9%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,58 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2025) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,1%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (98,7%) et autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (39,2%), Asie-Pacifique (26,8%), Europe (23,2%) et autres (10,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.