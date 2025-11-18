Meta a obtenu mardi gain de cause face à la Federal Trade Commission (FTC) dans l’un des procès antitrust les plus suivis de ces dernières années. Un tribunal fédéral de Washington a estimé que l’entreprise ne détenait pas actuellement de position monopolistique sur le marché des réseaux sociaux, rejetant ainsi la demande de démantèlement d’Instagram et WhatsApp. Ce jugement met un terme à une procédure engagée il y a plus de cinq ans par la FTC, qui reprochait à Meta d’avoir acquis ces deux plateformes dans le but d’éliminer des concurrents potentiels.

Dans sa décision, le juge James Boasberg a souligné que l’agence n’avait pas apporté la preuve que Meta exerce aujourd’hui un pouvoir de monopole. La plainte amendée de la FTC, déposée en 2021 après un premier rejet, avait pourtant étoffé ses arguments avec des comparaisons détaillées impliquant Snapchat, Myspace ou encore Google+. Malgré cela, le tribunal a conclu que la FTC n’avait pas satisfait aux critères légaux nécessaires pour prouver un abus de position dominante au moment du procès.

Le procès, ouvert en avril, avait vu défiler plusieurs figures de l’industrie, dont Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg et Kevin Systrom. Cette décision permet à Meta de conserver Instagram et WhatsApp, deux actifs majeurs dans sa stratégie numérique. Elle représente aussi un revers notable pour la FTC, qui multiplie les initiatives contre les grandes plateformes technologiques. Ce jugement réduit les perspectives de démantèlement d’autres groupes dans un contexte de régulation plus stricte aux États-Unis comme en Europe.