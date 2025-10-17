Meta a dévoilé vendredi de nouveaux outils de sécurité visant à encadrer les interactions entre adolescents et personnages d’intelligence artificielle sur ses plateformes. Les parents pourront bientôt désactiver complètement les conversations entre leurs enfants et les agents IA, bloquer certains personnages ou consulter un résumé des thèmes abordés. Ces fonctionnalités, encore en développement, seront déployées à partir de 2026, alors que l’entreprise est sous enquête de la Federal Trade Commission (FTC) pour les risques liés à ses IA conversationnelles auprès des mineurs.

L’annonce intervient après une série de controverses, dont des révélations selon Reuters faisant état de discussions à connotation romantique entre des chatbots de Meta et de jeunes enfants. En réponse, la société a renforcé ses garde-fous : ses IA doivent désormais éviter tout sujet sensible, notamment les comportements autodestructeurs, les troubles alimentaires ou les interactions d’ordre affectif. Meta applique aussi un filtre de contenu aligné sur la classification "PG-13", interdisant toute réponse jugée inappropriée pour l’âge.

Ces nouvelles mesures s’ajoutent aux outils existants permettant de limiter le temps d’écran ou de surveiller les échanges avec des bots spécifiques. Elles s’inscrivent dans un contexte de pression réglementaire accrue : la FTC évalue la manière dont les géants de la tech protègent les jeunes utilisateurs des risques émotionnels et comportementaux associés à l’IA. OpenAI, également concernée par cette enquête, a introduit ses propres contrôles parentaux et mis en place un conseil d’experts chargé d’étudier l’impact psychologique de ses technologies.