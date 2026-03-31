Meta renforce sa gamme de lunettes IA avec EssilorLuxottica
Dans le cadre de leur partenariat pluriannuel, EssilorLuxottica et Meta annoncent étendre leur portefeuille de lunettes avec IA et lancer une toute nouvelle gamme de modèles optiques Ray-Ban Meta, conçus pour être équipés de verres correcteurs.
La nouvelle collection Ray-Ban Meta comprendra deux modèles dédiés aux besoins optiques : Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) et Scriber Optics (Gen 2). Compatibles avec une large gamme de designs de verres, ils conviennent à un plus grand nombre de porteurs de verres correcteurs.
La gamme Ray-Ban Meta peut être équipée de verres unifocaux avancés, de verres progressifs et de verres Transitions, permettant aux consommateurs de porter une même paire de lunettes, quelles que soient les conditions de luminosité.
En plus de ces nouveaux styles Ray-Ban Meta, de nouvelles couleurs seront lancées pour tous les produits Oakley Meta et les lunettes Oakley Meta Vanguard seront proposées pour la première fois avec les verres Transitions.
Pour compléter la gamme optique Ray-Ban Meta, de nouvelles couleurs sont disponibles, pour cette saison, en durée limitée, notamment Shiny Transparent Grey (Wayfarer), Shiny Transparent Peach (Skyler) et Matte Transparent Peach (Headliner).
Meta et EssilorLuxottica ajoutent étendre les fonctionnalités de Meta AI sur leurs lunettes avec IA, avec la traduction en direct dans un plus grand nombre de langues, le suivi nutritionnel, ainsi que la synthèse des messages reçus pour résumer les conversations manquées.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,9%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,58 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2025) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,1%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (98,7%) et autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (39,2%), Asie-Pacifique (26,8%), Europe (23,2%) et autres (10,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.