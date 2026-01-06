Meta a annoncé le report de l’expansion internationale de ses lunettes connectées Ray-Ban Display, initialement attendues début 2025 dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Canada. L’entreprise invoque une demande exceptionnelle sur le marché américain et une pénurie persistante de stocks. Les listes d’attente s’étendent désormais jusqu’en 2026, selon le groupe, qui souhaite revoir sa stratégie d’approvisionnement avant de relancer le déploiement global.

Développées en partenariat avec EssilorLuxottica, les lunettes permettent de capturer des photos, de diffuser des vidéos en direct et d’utiliser un assistant IA. Meta décrit ce modèle comme un produit "premier du genre", dont le succès dépasse les prévisions. EssilorLuxottica a annoncé vouloir augmenter sa capacité de production pour répondre à l’essor de la demande. Ce report intervient alors que Meta cherche à consolider sa présence sur le marché américain, jugé prioritaire dans cette phase.

Lors du salon CES de Las Vegas, Meta a présenté de nouvelles fonctionnalités pour ses dispositifs portables. Un mode téléprompteur sera intégré aux lunettes, avec défilement de texte contrôlé via le bracelet intelligent Meta Neural Band. De plus, la fonction de navigation piétonne des lunettes a été étendue à quatre villes américaines supplémentaires, portant à 32 le nombre total de zones urbaines couvertes par ce service.