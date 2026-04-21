Meta s'appuie sur Noon pour du stockage d'énergie longue durée

Noon Energy, pionnier du stockage d'énergie à ultra-longue durée, annonce un accord avec Meta Platforms, pour réserver jusqu'à 1 GW / 100 GWh de capacité de stockage d'énergie pour les centres de données du géant des réseaux sociaux.

La collaboration débutera avec un projet de 25 MW / 2,5 GWh, dont l'achèvement est prévu d'ici 2028. Suite au succès de ce projet, Noon commencera à livrer des systèmes dans le cadre d'un contrat de fourniture de 1 GW / 100 GWh.



Cet accord s'inscrit dans la volonté de Meta d'accélérer la prochaine génération d'infrastructures d'IA en utilisant la technologie de Noon pour disposer d'un approvisionnement énergétique fiable issu de la production renouvelable rapide à construire.



Les systèmes de Noon permettent de stocker et de décharger de l'énergie pendant plusieurs jours lorsque les sources d'énergies renouvelables intermittentes ont une faible production, fournissant une énergie propre de base 24h/24 et 7j/7.