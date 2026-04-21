Meta s'appuie sur Noon pour du stockage d'énergie longue durée
Noon Energy, pionnier du stockage d'énergie à ultra-longue durée, annonce un accord avec Meta Platforms, pour réserver jusqu'à 1 GW / 100 GWh de capacité de stockage d'énergie pour les centres de données du géant des réseaux sociaux.
La collaboration débutera avec un projet de 25 MW / 2,5 GWh, dont l'achèvement est prévu d'ici 2028. Suite au succès de ce projet, Noon commencera à livrer des systèmes dans le cadre d'un contrat de fourniture de 1 GW / 100 GWh.
Cet accord s'inscrit dans la volonté de Meta d'accélérer la prochaine génération d'infrastructures d'IA en utilisant la technologie de Noon pour disposer d'un approvisionnement énergétique fiable issu de la production renouvelable rapide à construire.
Les systèmes de Noon permettent de stocker et de décharger de l'énergie pendant plusieurs jours lorsque les sources d'énergies renouvelables intermittentes ont une faible production, fournissant une énergie propre de base 24h/24 et 7j/7.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,9%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,58 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2025) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,1%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (98,7%) et autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (39,2%), Asie-Pacifique (26,8%), Europe (23,2%) et autres (10,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.