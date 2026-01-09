Meta sécurise son avenir dans l'IA en s'approvisionnant dans le nucléaire américain
Face à l'explosion des besoins électriques liés à l'intelligence artificielle, le géant technologique Meta déploie une stratégie d'approvisionnement massif à long terme pour sécuriser ses centres de données.
Meta a annoncé la signature d'accords d'achat d'électricité sur vingt ans portant sur trois centrales nucléaires exploitées par Vistra dans l'Ohio et en Pennsylvanie. Ce partenariat vise à fournir jusqu'à 6,6 gigawatts (GW) d'énergie décarbonée d'ici 2035, soutenant ainsi l'extension de la durée de vie de ces sites.
Parallèlement, le groupe investit dans l'innovation en soutenant le développement de petits réacteurs modulaires (PRM) via des collaborations avec Oklo et TerraPower.
Ces technologies émergentes, bien qu'encore au stade de l'homologation, promettent une production plus flexible et économique grâce à une fabrication industrielle.
Selon Joel Kaplan, directeur des affaires mondiales de Meta, ces initiatives feront de l'entreprise "l'un des acheteurs d'énergie nucléaire les plus importants de l'histoire américaine". Le directeur général de TerraPower, Chris Levesque, souligne que cet engagement favorisera un déploiement rapide de ces nouveaux réacteurs dès 2030.
Le titre cède actuellement 0,1% en préouverture à New York.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,7%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,35 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2024) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,3%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,6%) et autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (38,4%), Asie-Pacifique (27,4%), Europe (23,3%) et autres (10,9%).
