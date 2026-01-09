Meta sécurise son avenir dans l'IA en s'approvisionnant dans le nucléaire américain

Face à l'explosion des besoins électriques liés à l'intelligence artificielle, le géant technologique Meta déploie une stratégie d'approvisionnement massif à long terme pour sécuriser ses centres de données.

Meta a annoncé la signature d'accords d'achat d'électricité sur vingt ans portant sur trois centrales nucléaires exploitées par Vistra dans l'Ohio et en Pennsylvanie. Ce partenariat vise à fournir jusqu'à 6,6 gigawatts (GW) d'énergie décarbonée d'ici 2035, soutenant ainsi l'extension de la durée de vie de ces sites.



Parallèlement, le groupe investit dans l'innovation en soutenant le développement de petits réacteurs modulaires (PRM) via des collaborations avec Oklo et TerraPower.



Ces technologies émergentes, bien qu'encore au stade de l'homologation, promettent une production plus flexible et économique grâce à une fabrication industrielle.



Selon Joel Kaplan, directeur des affaires mondiales de Meta, ces initiatives feront de l'entreprise "l'un des acheteurs d'énergie nucléaire les plus importants de l'histoire américaine". Le directeur général de TerraPower, Chris Levesque, souligne que cet engagement favorisera un déploiement rapide de ces nouveaux réacteurs dès 2030.



Le titre cède actuellement 0,1% en préouverture à New York.