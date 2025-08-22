Meta a scellé un accord d’envergure avec Alphabet pour l’utilisation de ses services cloud, d’une valeur dépassant 10 milliards de dollars sur six ans. Une étape qui reflète l’explosion des besoins en puissance de calcul liés à l’intelligence artificielle et la volonté de Mark Zuckerberg de diversifier ses appuis technologiques.

Jusqu’ici, Meta s’appuyait surtout sur Amazon Web Services, complété par Microsoft Azure. Mais la montée en puissance de ses modèles d’IA Llama et leur intégration dans Facebook, Instagram et WhatsApp exigent une infrastructure massive et flexible. L’accord porterait principalement sur l’IA cloud de Google, et s’inscrit dans les dépenses colossales de Meta, évaluées entre 114 et 118 milliards de dollars cette année.

Pour Google, cet engagement constitue une victoire stratégique dans une guerre du cloud où Amazon et Microsoft restent dominants. Sa division Google Cloud a dégagé 13,6 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre (+32% sur un an), mais peine encore à combler son retard en parts de marché.

Rivaux acharnés dans la publicité numérique, Meta et Google se retrouvent ici alliés de circonstance : face à la demande exponentielle en IA, les deux géants misent sur la coopération pour sécuriser leur avance technologique et absorber des charges de calcul toujours plus lourdes.