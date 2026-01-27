Meta vient de conclure un accord pluriannuel majeur avec le spécialiste du verre technique afin de soutenir le déploiement de ses infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Ce partenariat stratégique prévoit la fourniture de câbles en fibre optique destinés aux centres de données du groupe californien.
Pour Corning, cet engagement financier, pouvant atteindre 6 milliards de dollars, entraînera une hausse de 15 à 20% des effectifs dans ses usines de Caroline du Nord. Selon Wendell P. Weeks, président-directeur général de Corning, cet investissement permet de "fabriquer les technologies critiques qui alimentent les centres de données de nouvelle génération ici, aux Etats-Unis".
Cette collaboration vise à garantir la fluidité des transferts de données en temps réel pour des technologies allant des lunettes connectées aux applications de masse. Meta souligne que "le renforcement de la chaîne d'approvisionnement domestique" est essentiel pour maintenir la compétitivité américaine dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.
Le titre Meta évolue à l'équilibre à New York, alors que Wall Street vient juste d'ouvrir ses portes.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,7%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,35 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2024) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,3%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,6%) et autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (38,4%), Asie-Pacifique (27,4%), Europe (23,3%) et autres (10,9%).
