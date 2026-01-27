Meta signe un contrat pouvant atteindre 6 MdsUSD avec Corning pour sécuriser ses câbles optiques

Cet accord stratégique majeur avec le spécialiste du verre technique vise à soutenir le déploiement des infrastructures de calcul du géant des réseaux sociaux.

Meta vient de conclure un accord pluriannuel majeur avec le spécialiste du verre technique afin de soutenir le déploiement de ses infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Ce partenariat stratégique prévoit la fourniture de câbles en fibre optique destinés aux centres de données du groupe californien.



Pour Corning, cet engagement financier, pouvant atteindre 6 milliards de dollars, entraînera une hausse de 15 à 20% des effectifs dans ses usines de Caroline du Nord. Selon Wendell P. Weeks, président-directeur général de Corning, cet investissement permet de "fabriquer les technologies critiques qui alimentent les centres de données de nouvelle génération ici, aux Etats-Unis".



Cette collaboration vise à garantir la fluidité des transferts de données en temps réel pour des technologies allant des lunettes connectées aux applications de masse. Meta souligne que "le renforcement de la chaîne d'approvisionnement domestique" est essentiel pour maintenir la compétitivité américaine dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.



Le titre Meta évolue à l'équilibre à New York, alors que Wall Street vient juste d'ouvrir ses portes.