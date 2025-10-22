Meta a annoncé mercredi le licenciement d’environ 600 employés au sein de son unité dédiée à l’intelligence artificielle, une mesure présentée comme un effort de rationalisation et de renforcement de l’agilité organisationnelle. Ces suppressions de postes concernent plusieurs divisions clés, dont l’infrastructure IA, la recherche fondamentale (FAIR) et certains rôles liés aux produits. La décision a été officialisée dans une note interne signée par Alexandr Wang, récemment nommé directeur de l’IA après l’investissement stratégique de 14,3 milliards de dollars dans Scale AI.

Ce recentrage intervient alors que Meta poursuit parallèlement une politique d’investissements massifs dans l’intelligence artificielle. Mardi, le groupe a signé un accord de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital pour financer son centre de données Hyperion en Louisiane, présenté comme l’un des plus ambitieux au monde. Dans ce contexte, les licenciements traduisent une volonté d’éliminer les redondances internes et d’optimiser la structure pour mieux répondre aux exigences d’un secteur en forte accélération, où Meta tente de combler son retard face à OpenAI et Alphabet.