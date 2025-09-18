Meta affirme que le futur de l’informatique ne passera pas par les smartphones ou les PC, mais par les lunettes intelligentes. Jeudi, Chris Cox, directeur des produits du groupe, a déclaré sur CNBC que celles-ci allaient devenir "la prochaine technologie portable vraiment importante", offrant des interactions plus naturelles grâce à la voix, la vision et les gestes.

La veille, Meta avait dévoilé ses Ray-Ban Display, vendues 799 dollars. Équipées d’un mini-écran intégré aux verres et d’un bracelet neuronal, elles permettent de consulter des messages, de regarder des vidéos, d’enregistrer du contenu et même de contrôler certaines fonctions par gestes, comme tracer des lettres avec le doigt sur la cuisse. Contrairement aux précédentes Ray-Ban Meta, limitées à l’audio, cette génération se veut plus complète, la messagerie étant présentée comme l’usage phare.

Mais la démonstration a révélé les limites du produit : Mark Zuckerberg n’a pas réussi à répondre à un appel vidéo en direct, le bouton d’acceptation n’apparaissant pas à l’écran. Un couac qui illustre les défis techniques qu’il reste à surmonter pour transformer cette vision d’un ordinateur porté sur le nez en outil grand public.