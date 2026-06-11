Fitch Ratings a revu à la hausse la plupart de ses hypothèses de prix à court terme pour les métaux et les matières premières minières, en tenant compte des niveaux de prix observés depuis le début de l'année et des dynamiques d'offre et de demande propres à chaque marché.

La révision à la hausse de l'hypothèse de prix du cuivre pour 2026 reflète la progression des cours depuis le début de l'année. Fitch continue d'anticiper une demande soutenue, malgré le ralentissement de la mise en oeuvre des politiques de transition énergétique dans certains marchés développés, tandis que la croissance de l'offre issue de nouveaux projets demeure limitée par des procédures d'autorisation particulièrement contraignantes.



Par ailleurs, les hypothèses de prix du minerai de fer à court terme ont également été relevées afin de refléter l'augmentation des coûts de transport maritime et de logistique, elle-même provoquée par la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran.



Les hypothèses de prix du charbon à coke pour 2026 et 2027 ont été revues à la hausse en raison de la progression des prix depuis le début de l'année et d'une offre réduite, conséquence de perturbations en Australie et d'un accident minier en Chine, alors que la demande des producteurs d'acier reste robuste. L'augmentation de l'hypothèse de prix de cycle moyen reflète par ailleurs la hausse des coûts de production.



Détroit d'Ormuz : l'aluminium mondial sous tension



Les hypothèses de prix de l'aluminium pour 2026 et 2027 ont été relevées en raison de la baisse de la de production observée au Moyen-Orient à la suite de la fermeture du détroit d'Ormuz et de la baisse des niveaux de stocks mondiaux, facteurs qui devraient soutenir les prix en 2027 même en cas de réouverture du détroit en 2026, conformément au scénario central de Fitch. Selon Wood Mackenzie (groupe international de recherche et de conseil qui fournit des données, des analyses écrites et des conseils aux secteurs de l'énergie, de la chimie, des énergies renouvelables, des métaux et des mines), les attaques contre des infrastructures de production d'aluminium dans la région ainsi que les arrêts contrôlés liés aux perturbations du transport maritime ont mis hors service entre 3 et 3,5 millions de tonnes de capacité annuelle, soit environ 4 à 4,8% de la capacité mondiale.



De plus, les nouvelles hypothèses concernant le zinc reflètent les récents déficits d'approvisionnement, les contraintes logistiques et les perturbations des activités de fonderie. Selon Wood Mackenzie, ces facteurs devraient entraîner cette année une baisse de 4,3% de la production minière et de 0,7% de la production de zinc raffiné. Fitch estime toutefois que ces difficultés devraient s'atténuer d'ici 2027, avec une progression respective de 6,2% et 1,8% de la production minière et raffinée, conduisant le marché à une situation d'excédent.



Les hypothèses de prix de l'or demeurent inchangées. À court terme, la demande pour les métaux du groupe du platine est soutenue par un intérêt accru des investisseurs pour des alternatives à l'or et à l'argent. Les hypothèses de prix plus élevées pour le platine et le rhodium en 2026 reflètent l'évolution des cours depuis le début de l'année. Fitch considère néanmoins que les prix devraient, à plus long terme, revenir vers des niveaux cohérents avec les fondamentaux de l'offre et de la demande.



Les hypothèses de prix du charbon thermique pour 2026 ont été relevées en raison des tensions géopolitiques et d'une demande accrue en provenance du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan. Les acheteurs ont renforcé leurs approvisionnements afin de se prémunir contre d'éventuelles perturbations des livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL), ce qui profite particulièrement au charbon australien. Les hypothèses pour 2027 ont également été relevées en raison des incertitudes entourant la politique indonésienne après la proposition du gouvernement de centraliser les exportations de charbon.



La hausse de l'hypothèse de prix du nickel à court terme reflète la fermeté des cours depuis le début de l'année. Ceux-ci sont influencés par les quotas de permis d'exploitation imposés par le gouvernement indonésien ainsi que par la perspective d'une baisse de la production liée aux contraintes d'approvisionnement en soufre, dont le transport dépend en grande partie du transit par le détroit d'Ormuz.



Les nouvelles hypothèses concernant le lithium traduisent un resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande, soutenu par une demande plus forte pour les systèmes de stockage d'énergie et par les inquiétudes liées à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement. Les faibles niveaux de stocks tout au long de la chaîne de valeur des batteries ainsi que la hausse du coût des matières premières soutiennent également cette révision à la hausse. Fitch souligne toutefois que les prix devraient rester très volatils, en raison des craintes d'un éventuel ralentissement de la demande, des risques persistants pesant sur l'offre et de l'augmentation des coûts de transport.



Enfin, Fitch Ratings fait savoir que l'hypothèse de prix du cobalt pour 2026 a été relevée afin de tenir compte des restrictions à l'exportation mises en place en République démocratique du Congo, pays qui représentait environ les trois quarts de la production mondiale de cobalt en 2025, ainsi que d'une baisse de la production en Indonésie liée à la rationalisation de l'utilisation du soufre.

Le graphique ci-dessous



