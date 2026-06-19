L'essentiel :

- Réduction de la valeur nominale des actions de 0,01 EUR à 0,002 EUR.

- Le capital social passe de 10 088 007,60 EUR à 2 017 601,52 EUR.

- La somme de 8 070 406,08 EUR est affectée à une réserve indisponible.



Metavisio - Thomson Computing a annoncé le 19 juin 2026 avoir procédé à une réduction de son capital social par réduction de la valeur nominale de ses actions. Cette décision fait suite à une délégation de compétence accordée au conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 4 mars 2026.



Le conseil d'administration a ainsi réduit la valeur nominale des actions de 0,01 EUR à 0,002 EUR, ce qui a fait passer le capital social de 10 088 007,60 EUR à 2 017 601,52 EUR. La différence de 8 070 406,08 EUR a été affectée à un compte de réserve indisponible intitulé " Réserve indisponible ".



Cette réduction de capital était soumise à une condition suspensive d'absence d'opposition des obligataires et créanciers pendant un délai de 20 jours à compter du dépôt du procès-verbal au greffe du Tribunal de commerce de Melun. Ce délai a pris fin le 12 mai 2026, et le certificat de non-opposition a été reçu le 19 juin 2026, validant ainsi la réduction de capital.



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