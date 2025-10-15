Pendant que les Etats-Unis menacent la Chine de ne plus acheter d'huile de cuisson, les résultats d'entreprises commencent à affluer des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs pensent toujours que Donald Trump et Xi Jinping vont finir par s'entendre, mais ils craignent que le chemin soit plus tortueux que prévu. Heureusement, Jerome Powell a décidé de câliner à nouveau les financiers, ce qui a probablement sauvé la séance boursière de lundi.

C'est parti. Les résultats d'entreprises sont venus s'ajouter aux variables "évolution des taux de la Fed" et "guerre commerciale" de l'équation boursière. Aux Etats-Unis, en grossissant un peu le trait, on peut dire que la première salve de trimestriels est un jeu à somme nulle : les chiffres de Wells Fargo, Citigroup et BlackRock ont été chaudement accueillis, à l'inverse de ceux de JPMorgan Chase et The Goldman Sachs Group. En Europe, les investisseurs se sont repris de passion pour Ericsson (+17%), mais ils ont lourdement sanctionné l'avertissement de Michelin (-9%). Après la clôture, LVMH a publié des chiffres peu dynamiques mais porteurs d'espoir, qui ont reçu un bon accueil puisque la ligne de cotation sur l'OTC américain a bondi de 8,8%. Nota Bene : cette astuce pour connaître la réaction du marché à des annonces européennes post-clôture fonctionne avec tous les titres qui ont une bonne liquidité aux Etats-Unis, aussi bien sur le marché libre que via des ADR (voir ici une capture d'écran un peu moche qui montre où trouver l'info sur Zonebourse).

Aujourd'hui, les financières auront encore la part belle à Wall Street avec Bank of America, Morgan Stanley, Progressive Corporation (assurance) ou ProLogis (foncière). Abbott Laboratories et United Airlines apporteront un peu de diversité. En Europe, c'est la star des machines de production de semiconducteurs ASML qui captera l'essentiel de la lumière.

Hier, la tendance générale était plutôt baissière, même si le Dow Jones est parvenu à clôturer en hausse de 0,4% grâce à l'appui de sa vieille garde, Walmart et Caterpillar (+4%), qui a plus que compensé le lendemain de cuite de Nvidia (-4,4%) et Salesforce (-3,6%). Le Nasdaq 100 a perdu 0,7%. Un peu avant, l'Europe avait terminé en baisse de 0,4% pour le Stoxx Europe 600, pénalisée par les méventes de Michelin, la baisse du compartiment pétrolier avec le recul des prix du baril et la contraction des valeurs cycliques. La lourdeur de fond des marchés occidentaux est alimentée par la réescalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les investisseurs ont beau clamer que c'est tactique et que tout va finir par une sorte de compromis, ils sont préoccupés par la pugnacité de Pékin. Après la passe d'armes "tu n'auras mes puces que si tu me vends tes terres rares", on a eu droit hier soir à "tu ne m'achètes plus de soja, je ne t'achète plus ton huile de cuisson". Bon, OK, c'est un peu caricatural, parce que les mécaniques sous-jacentes sont extrêmement puissantes entre les Etats-Unis et la Chine. Mais le bras de fer a repris et a offert aux financiers un prétexte pour abandonner momentanément leur cher FOMO, c’est-à-dire la peur de rater la hausse même si la hausse devient déraisonnable. L'action Nvidia, symbole de l'engouement pour l'IA, a lâché 8% depuis son plus haut touché en début de séance vendredi dernier. 8% de Nvidia, c'est 350 milliards de dollars.

Finalement, heureusement qu'il y a eu Jerome Powell hier. Dans un discours prononcé après la clôture européenne mais en pleine séance américaine, le patron de la Fed a confirmé que le marché du travail montre des signes de faiblesse aux Etats-Unis. Un commentaire qui a cimenté le pronostic de Wall Street sur deux baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Powell a aussi laissé entendre que la banque centrale pourrait cesser de réduire son bilan dans les mois à venir. Traduction : priorité à la liquidité et au soutien économique. De quoi satisfaire les investisseurs, là encore. Avec un président de la Fed moins empathique, la séance boursière aurait pu mal se terminer vue la tête des actions technologiques.

Dans le domaine macroéconomique, la journée sera marquée par de nombreuses autres interventions de banquiers centraux américains. Mais compte tenu du discours du patron hier, on peut imaginer que l'impact de ses troupes sera moindre aujourd'hui. A moins bien sûr que quelqu'un commence à déblatérer sur une baisse de taux plus importante. En Chine, la déflation ralentit mais elle est toujours présente. Les prix à la production et à la consommation reculent sur un an. Cette situation, ajoutée au conflit commercial avec les Etats-Unis, commence à faire resurgir le serpent de mer d'un vaste plan de relance, un grand classique de l'automne que les investisseurs revisitent à peu près chaque année depuis 5 ans.

Sur les marchés d'Asie Pacifique, le rebond qui n'a pas eu lieu la veille a l'air de s'installer ce matin. Le Japon reprend 1,9% après une lundi difficile à cause d'une situation politique intérieure bien moins fluide que prévu. La Chine continentale et Hong Kong progressent aussi. Les gains atteignent 1% en Australie et à Taiwan et 0,4% en Inde. La Corée du Sud, avec un bond de 2,5%, mène la danse ce matin, en retenant davantage la perspective des baisses de taux aux Etats-Unis que la correction des valeurs technologiques et les tensions commerciales. Le yoyo est bien parti pour remonter aussi en Europe à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Empire Manufacturing (14h30) et une myriade de discours de banquiers de la Fed sont en vue. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne.

Alma Media : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 13,90 à 15,50 EUR.

Aumovio : Jefferies démarre le suivi à sous-performance avec un objectif de cours de 30,60 EUR.

BMW : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 92 à 85 EUR.

Bossard Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 207 à 193 CHF.

Carlsberg : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 985 DKK.

Ekinops : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 5 à 4 EUR.

Ericsson : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 à 110 SEK.

EssilorLuxottica : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 225,20 EUR à 297 EUR.

Geberit : BNP Paribas Exane reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 480 à 454 CHF.

Gerresheimer : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 64 à 23 EUR.

Givaudan : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 4400 à 4500 CHF.

Holcim : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 à 66,50 CHF.

Kering : Baptista Research passe d'acheter à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 239,10 EUR à 257,40 EUR.

Legrand : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 106,90 EUR à 156,70 EUR.

LVMH : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 600 à 700 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 525 à 545 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 470 à 530 EUR. Telsey Advisory Group reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 575 à 585 EUR.

Mercedes-Benz Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 EUR.

NIBE Industrier : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 51 SEK à 48 SEK.

Orège : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 0,35 EUR à 0,30 EUR.

Pandora : DNB Carnegie reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 1570 à 1270 DKK.

Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler et réduit l'objectif de cours de 96,30 à 95,40 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 94 à 95 EUR.

Saint-Gobain : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 132 à 129 EUR.

Sika : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 240 à 200 CHF.

Technip Energies : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 47 à 50 EUR.

Vallourec : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 21 à 20,80 EUR.

Vossloh : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 102 à 94 EUR.

Wallenius Wilhelmsen : Arctic Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 112 NOK à 80 NOK.

Ypsomed Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 450 à 420 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

ASML s'attend à ce que ses ventes 2026 ne soient pas inférieures à celles de 2025.

Unilever annonce la vente de Kate Somerville à Rare Beauty Brands.

Havas revoit à la hausse ses perspectives 2025 à la lumière des résultats du troisième trimestre.

Sulzer confirme ses perspectives pour 2025 grâce à l'amélioration des prises de commandes.

Le chiffre d'affaires de Telekom Austria au T3 augmente de 3,5%, à 1,4 milliard d'euros.

Salzgitter lance une offre de 500 millions d'euros d'obligations échangeables contre des actions d'Aurubis.

ADNOC devrait obtenir le feu vert de l'UE pour un accord de 17 milliards de dollars avec Covestro, moyennant quelques ajustements, selon des sources obtenues par Reuters.

Orlen propose d'acheter toutes les actions de Grupa Azoty Polyolefins pour 278 millions de dollars.

Nokia remporte un contrat pour la modernisation de l'infrastructure ferroviaire à Singapour.

Billington prévoit de fermer l'usine de Yate au Royaume-Uni dans le cadre de la restructuration de ses activités dans le domaine de l'acier de construction.

Les principales publications du jour : ASML, Entain, Barco…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.