Metsera a déclaré mardi que la nouvelle offre soumise par Novo Nordisk était supérieure à celle récemment révisée par Pfizer, accentuant la concurrence entre les deux groupes pour le rachat de cette biotech spécialisée dans les traitements contre l’obésité. L’offre du laboratoire danois valorise Metsera à 86,20 dollars par action, soit environ 10 milliards de dollars, représentant une prime de 159% par rapport au cours de clôture du 19 septembre. En comparaison, la proposition de Pfizer atteint 70 dollars par action, pour une valorisation globale de 8,1 milliards.

La réaction de Metsera intervient alors que Pfizer a déposé une seconde plainte contre Novo Nordisk et la biotech, accusant son rival de pratiques anticoncurrentielles. Cette intensification des tensions reflète l’enjeu stratégique que représente Metsera dans un marché de l’obésité en forte croissance. Novo Nordisk, bien implanté grâce à Ozempic et Wegovy, cherche à conforter sa position face à la montée en puissance d’Eli Lilly, tandis que Pfizer, en retard sur ce segment, voit en Metsera une opportunité de repositionnement.

Pour Novo Nordisk, cette acquisition permettrait de renforcer un portefeuille de recherche jugé fragile par certains analystes, notamment face à la pression concurrentielle et à l’arrivée de génériques. Pfizer, dont les projets internes dans ce domaine ont déçu jusqu’à présent, mise quant à lui sur Metsera pour combler son retard technologique. La décision finale de Metsera pourrait ainsi redessiner l’équilibre des forces sur un marché clé de la pharmaceutique mondiale.