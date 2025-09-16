Mexedia suspendue temporairement par l'AMF sur Euronext Growth Paris

Mexedia annonce que l'Autorité des Marchés Financiers a ordonné la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Growth Paris du 11 au 30 septembre 2025. Une reprise anticipée reste possible selon les conditions de marché.



La décision vise à prévenir toute anomalie de marché et à protéger les investisseurs. La société précise coopérer pleinement avec l'AMF et assure que ses activités et projets se poursuivent 'conformément au plan établi'.