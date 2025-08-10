Le gouvernement mexicain demande réparation à Adidas, accusé d'avoir commercialisé une sandale reprenant un design artisanal traditionnel sans reconnaître ni rémunérer les artisans d'Oaxaca. L'affaire relance le débat sur l'appropriation culturelle dans la mode.

Le Mexique s’en prend à Adidas après le lancement de la "Oaxaca Slip On", une sneaker créée par le designer américano-mexicain Willy Chavarria. Inspirée de la huarache, sandale artisanale typique de l’Etat d’Oaxaca, la chaussure est produite en Chine sans mention ni compensation pour les artisans locaux. Les autorités étudient désormais une action juridique.

Appropriation culturelle et tensions

"Les grandes entreprises prennent souvent des designs aux communautés indigènes", a dénoncé la présidente Claudia Sheinbaum. Adidas a pris contact avec les autorités d’Oaxaca pour discuter d’une restitution, tandis que Chavarria a exprimé ses regrets et admis ne pas avoir respecté les artisans.

Cette affaire s’inscrit dans une série de plaintes du Mexique contre les géants de la mode, déjà adressées à Inditex (Zara) et Louis Vuitton (LVMH). Le gouvernement entend protéger ses créations traditionnelles face à un marché mondial souvent accusé de puiser dans le patrimoine culturel sans contrepartie.