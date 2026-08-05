MFS passe sous les 5% du capital de Capgemini

Dans un avis adressé à l'AMF, Massachusetts Financial Services Company (MFS), agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini.



Le gestionnaire d'investissement américain a précisé détenir, à la suite d'une cession d'actions sur le marché, 8 291 071 actions Capgemini représentant autant de droits de vote, soit 4,88% du capital et des droits de vote du groupe français de services informatiques.