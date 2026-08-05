Dans un avis adressé à l'AMF, Massachusetts Financial Services Company (MFS), agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini.
Le gestionnaire d'investissement américain a précisé détenir, à la suite d'une cession d'actions sur le marché, 8 291 071 actions Capgemini représentant autant de droits de vote, soit 4,88% du capital et des droits de vote du groupe français de services informatiques.
Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18,7%), Royaume-Uni et Irlande (13,4%), Europe (30,4%), Amérique du Nord (28,4%), Asie-Pacifique et Amérique latine (9,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.