Macao a officiellement retrouvé de sa superbe. Après une longue période de calme dans les salles de jeux et de rues désertes, la ville renoue avec son dynamisme légendaire. En tête de file, MGM China s'impose. En s'adjugeant une part de marché record, l'opérateur prouve qu'il sait tirer son épingle du jeu alors que les règles du secteur évoluent.

Macao a retrouvé son rythme de croisière.

Après les années de pandémie, la ville bouillonne enfin de nouveau. En 2025, Macao a franchi le seuil historique des 40 millions de visiteurs. Cela représente un bond massif de 14,7 % par rapport à 2024, effaçant officiellement le précédent record de 2019.

La Chine continentale a généré 29 millions d'arrivées, en hausse de 18,5 %, selon le Service de la statistique et du recensement de Macao. Si l'on observe les données globales du ministère de la Culture et du Tourisme (MCT) et de l'Administration nationale de l'immigration (NIA), cette tendance se confirme. Le tourisme sortant chinois explose : sur les 167,92 millions de voyages à l'international enregistrés en 2025, 112,71 millions se sont dirigés directement vers Hong Kong, Macao et Taïwan.

Cette dynamique se traduit par un retour en force de l'activité dans les casinos. Le produit brut des jeux (GGR) a progressé d'environ 9 % pour atteindre près de 239 milliards de dollars de Hong Kong en 2025. Ce chiffre représente environ 85 % du pic pré-pandémique de 2019, signalant que si la reprise est bien avancée, un potentiel de croissance subsiste.

MGM China, acteur majeur du développement et de l'exploitation de complexes intégrés (casinos, hôtels et divertissements) à Macao, a pleinement profité de cet essor. La société a surfé sur cette vague pour signer une année record, avec un chiffre d'affaires total de 34,8 milliards de HKD et une part de marché culminant à 16,1 %, contre 15,8 % un an plus tôt, selon ses résultats annuels 2025.

Cette croissance record des revenus s'est directement répercutée sur la rentabilité nette.

Accumulation de gains

Le chiffre d'affaires total de MGM China pour l'exercice 2025 a atteint le niveau record de 34,8 milliards de HKD, en hausse de 10,8 % sur un an. Cette performance a porté sa part de marché globale dans le secteur des jeux à un sommet de 16,1 %, contre 15,8 % lors de l'exercice 2024. Le résultat opérationnel a également progressé de 9 %, s'élevant à 6,7 milliards de HKD contre 6,1 milliards de HKD l'année précédente.

L'essentiel de cette croissance provient du MGM COTAI, dont les revenus ont bondi de 17,2 % pour atteindre 21,4 milliards de HKD, tandis que le MGM MACAU est resté stable à 13,4 milliards de HKD. Dans les salles de jeux, les gains sur les tables de masse ont progressé de 10,2 % pour s'établir à 31,5 milliards de HKD.

Les revenus des machines à sous ont crû de 3,3 % en glissement annuel, atteignant 2,3 milliards de HKD en 2025 contre 2,2 milliards en 2024, portés par une forte augmentation de la fréquentation, particulièrement au MGM COTAI.

La fréquentation des établissements a grimpé de 14 % sur un an, avec plus de 58 000 clients quotidiens et un pic record de 111 000 visiteurs lors du réveillon du Nouvel An. Cela a engendré une hausse de 11 % du GGR quotidien. L'efficacité opérationnelle s'est avérée élevée, le taux d'occupation des hôtels atteignant 94,5 % lors des périodes de pointe, dépassant les 94 % de l'année précédente.

En quête des sommets boursiers

Bien que le titre s'échange actuellement à 11,60 HKD — loin de son plus haut sur un an de 17,37 HKD — il a tout de même réussi à s'adjuger une progression solide de 22,2 % sur les douze derniers mois. Sa capitalisation boursière s'élève désormais à 43,8 milliards de HKD (5,6 milliards de USD).

Les indicateurs de valorisation de la société semblent attractifs au cours actuel. Son ratio cours/bénéfice (PER) prospectif, basé sur les prévisions de résultats pour l'exercice 2026, s'établit à 8,7x, ce qui est nettement inférieur à sa moyenne historique sur trois ans de 10,8x.

Le rendement du dividende constitue un argument de poids pour les investisseurs, avec des projections passant de 5,7 % pour l'exercice 2026 à 6,9 % d'ici 2028.

L'optimisme est également de mise chez les professionnels. Quatorze analystes sur dix-sept recommandent l'achat du titre. L'objectif de cours moyen de 16,7 HKD suggère un potentiel de hausse massif de 45,1 % par rapport aux niveaux actuels.

Défis et vents contraires

L'aléa réglementaire demeure la principale inconnue. Les autorités peuvent résilier les concessions de jeux ou modifier les règles à tout moment, ce qui mettrait un terme brutal aux opérations.

De plus, le ralentissement de l'économie chinoise et la désaffection de la clientèle VIP suggèrent que l'effet de rattrapage post-confinement commence à s'estomper. Si l'on ajoute à cela la concurrence féroce de la Thaïlande et des Philippines — qui modernisent activement leurs propres infrastructures de jeux — MGM China évolue désormais dans un environnement beaucoup plus saturé, coûteux et risqué qu'auparavant.