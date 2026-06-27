Le marché est haussier en cette première partie d'année, mais la nervosité n'est jamais loin. Distribuons les bons et les mauvais points des six premiers mois du millésime 2026.

Mégaforce 1 : L’IA, encore et toujours

Quelques mégaforces ont clairement dominé le récit boursier mondial. Difficile, évidemment, de passer à côté de l’intelligence artificielle. De nombreux titres ont littéralement explosé, tandis que les doutes sur la soutenabilité de ce rallye hors norme ont alimenté des rotations sectorielles.

Le secteur des semi-conducteurs, les énergéticiens et, plus largement, les fameux fournisseurs de “pelles et pioches”, chargés de construire l’infrastructure de l’IA ont ainsi tiré de nombreux indices vers le haut. Le podium des grands indices semble même déjà dessiné. Le Kospi coréen a doublé sa capitalisation totale, le TAIEX taïwanais affiche une performance proche de 60%, tandis que le Nikkei 225 japonais progresse de près de 40%.

Pour l’instant, le marché a surtout privilégié les entreprises qui bénéficient directement des dépenses d’investissement des ‘hyperscalers’. A l’inverse, il sanctionne les bénéficiaires plus diffus, plus tardifs, ou susceptibles d’être cannibalisés à court terme. En première ligne, on retrouve les ESN (Entreprises de Services Numériques). Accenture a perdu la moitié de sa valeur sur les six premiers mois de l’année, tandis qu’Infosys, Capgemini et Wavestone ont abandonné environ un tiers de leur capitalisation.

Dans la même logique, les grands éditeurs de logiciels métiers poursuivent leur purge boursière. Salesforce, ServiceNow, Adobe, Workday, Intuit, Atlassian ou encore Autodesk illustrent la défiance actuelle.

Les acteurs de la donnée professionnelle évoluent sur le même tempo. SAP, Dassault Systèmes, RELX, Wolters Kluwer ou Thomson Reuters sont en difficulté cette année. Il en va de même pour les entreprises liées aux centres d’appels, à la relation client et à la publicité.

Tous ne resteront pas au tapis. Le marché leur lance un défi, et nul doute que les meilleurs sauront finir par remonter la pente.

Mégaforce 2 : Ormuz et inquiétudes macro

La guerre en Iran a constitué l’autre grande force de marché du premier semestre. Le conflit a secoué les marchés à travers le pétrole, les taux et les chaînes d’approvisionnement. Avant le début des tensions, près d’un quart du pétrole mondial transitait par le détroit d’Ormuz. Les valeurs liées à l’or noir, lorsque leurs installations n’étaient pas directement menacées, ont donc nettement surperformé.

Le S&P GSCI Energy Index affiche par exemple une progression de 24% depuis le début de l’année, soit plus de trois fois la performance du S&P 500 et du Stoxx 600 sur la période, et ce malgré une correction de 45% en deux mois.

Le vrai danger macro ayant dominé le récit sur la planète économique a été le risque de stagflation. Au début de l’année, les investisseurs anticipaient encore un assouplissement monétaire aux États-Unis, dans le sillage de la nomination de Kevin Warsh à la Fed par Donald Trump. Pour l’instant, la Banque centrale européenne et la Bank of Japan ont relevé leurs taux malgré une croissance atone. Une ou plusieurs hausses pourraient également intervenir plus tard dans l’année outre-Atlantique.

Heureusement pour les marchés boursiers, les bénéfices restent au rendez-vous. Grâce à la forte croissance bénéficiaire aux États-Unis, les grandes banques américaines ont relevé leurs objectifs de fin d’année pour le S&P 500. Selon les estimations de FactSet, l’indice se dirige vers une hausse des bénéfices à deux chiffres pour le septième trimestre consécutif et même une hausse de plus de 20% pour le second trimestre d'affilée.

Néanmoins, le Stoxx 600 et le Stoxx 50 font pour l’instant jeu égal avec le S&P 500, avec une hausse d’environ 7,4%. Si l’on peut toujours déplorer le manque de grandes valeurs technologiques à portée internationale sur le Vieux Continent, les titres liés à l’IA physique ont continué de briller. Dans le sillage de 2025, les banques européennes et la défense sont également restées des moteurs importants. L’Europe a ainsi montré qu’elle pouvait conserver son attractivité lors des rotations sectorielles, grâce à ses valeurs plus défensives, ses profils jugés fiables et ses valorisations moins exigeantes.

La saison des résultats du deuxième trimestre va désormais s’ouvrir. Les publications, mais surtout les réactions de marché, devraient donner de premiers indices sur les dynamiques qui s’imposeront d’ici la fin de l’année.