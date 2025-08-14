Miami International Holdings a fait des débuts spectaculaires en Bourse jeudi, atteignant une valorisation de 2,51 milliards de dollars après un bond de 37,6% de son titre lors de sa première séance au New York Stock Exchange. L’action a ouvert à 31,65 dollars, bien au-dessus du prix d’introduction de 23 dollars fixé la veille.

Basé à Princeton (New Jersey), l’opérateur d’échanges MIAX a levé 345 millions de dollars en plaçant 15 millions d’actions, au-dessus de la fourchette initiale. Spécialisé dans le négoce d’options, il exploite neuf plateformes et détient 16% de parts de marché aux États-Unis au premier semestre 2025, rivalisant avec NYSE, Nasdaq et Cboe.

Fondé en 2007, MIAX compte sur sa technologie et ses relations de marché pour s’imposer dans un secteur fragmenté. Si l’entreprise ne propose pas encore de produits liés aux crypto-actifs, son PDG Thomas Gallagher n’exclut pas d’explorer des contrats à terme ou options sur cryptomonnaies. Les opérateurs boursiers profitent cette année d’une forte volatilité, stimulant les volumes et les bénéfices du secteur.