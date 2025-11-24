Kohl's a officialisé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général permanent, entérinant le rôle qu’il occupait par intérim depuis mai. Cette décision marque une volonté de stabilité dans un contexte de redressement stratégique, après plusieurs années de repli des ventes et de succession rapide à la direction. Bender, vétéran du secteur de la distribution, avait pris les rênes après l’éviction d’Ashley Buchanan par le conseil d’administration.

Depuis sa prise de fonction, il a intensifié les mesures déjà engagées, misant sur un renforcement des marques de distributeur, une politique tarifaire offensive et une offre produit recentrée pour mieux répondre aux attentes des consommateurs à budget contraint. Ces initiatives visent à repositionner l’enseigne face à une concurrence accrue et à des comportements d’achat de plus en plus sensibles aux prix.

Dans un climat économique incertain, Kohl’s a également introduit des collections plus actuelles afin de conserver l’intérêt de sa clientèle à revenu faible et intermédiaire. La confirmation de Bender à la direction générale s’inscrit dans cette stratégie de continuité, avec l’objectif de redynamiser la marque et restaurer durablement sa performance commerciale.