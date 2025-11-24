A la veille de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe de distribution Kohl's indique que son conseil d'administration a nommé à l'unanimité Michael J. Bender au poste de directeur général (CEO) à titre permanent.
Fort de 30 ans d'expérience en leadership chez Eyemart Express, Walmart, L Brands et PepsiCo, Michael J. Bender occupait le poste de CEO par intérim depuis le 1er mai 2025, date à laquelle il avait remplacé Ashley Buchanan.
Pour rappel, une enquête menée par des avocats externes a déterminé qu'Ashley Buchanan avait ordonné à la société de s'engager dans des transactions avec des fournisseurs impliquant des conflits d'intérêts non divulgués.
"Ces derniers mois, Michael s'est révélé être un leader exceptionnel, améliorant progressivement les résultats, menant des stratégies à court et long terme, et favorisant le changement culturel", affirme le président du conseil John Schlifske.
Kohl's Corporation est un détaillant omnicanal. La société exploite environ 1 100 magasins dans 49 États, en ligne sur Kohls.com et par le biais de l'application de la société. Ses magasins et son site Web Kohl's vendent des vêtements, des chaussures, des accessoires, des produits de beauté et des produits pour la maison de marques privées et nationales. Ses magasins Kohl's proposent un assortiment de marchandises avec quelques différences attribuables aux préférences locales, à la taille du magasin et aux shop-in-shops Sephora at Kohl's. Son site web comprend des marchandises disponibles dans ses magasins, ainsi que des marchandises disponibles uniquement en ligne. Il propose des marques nationales, telles que Levi's, Nike, Under Armour, adidas, Carter's, Tommy Hilfiger et Eddie Bauer, ainsi que des marques disponibles uniquement chez Kohl's, telles que Nine West, Draper James, Sonoma Goods for Life, Apt. 9, Jumping Beans, LC Lauren Conrad, Simply Vera Vera Wang, Tek Gear et FLX. Son assortiment pour la maison comprend des marques nationales comme Shark, Ninja, Koolaburra et Serta, ainsi que des marques exclusives à Kohl's comme Sonoma Goods for Life et The Big One.
