A la veille de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe de distribution Kohl's indique que son conseil d'administration a nommé à l'unanimité Michael J. Bender au poste de directeur général (CEO) à titre permanent.

Fort de 30 ans d'expérience en leadership chez Eyemart Express, Walmart, L Brands et PepsiCo, Michael J. Bender occupait le poste de CEO par intérim depuis le 1er mai 2025, date à laquelle il avait remplacé Ashley Buchanan.

Pour rappel, une enquête menée par des avocats externes a déterminé qu'Ashley Buchanan avait ordonné à la société de s'engager dans des transactions avec des fournisseurs impliquant des conflits d'intérêts non divulgués.

"Ces derniers mois, Michael s'est révélé être un leader exceptionnel, améliorant progressivement les résultats, menant des stratégies à court et long terme, et favorisant le changement culturel", affirme le président du conseil John Schlifske.