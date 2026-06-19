Michael O'Leary reconduit pour six ans à la tête de Ryanair

Ryanair Holdings annonce que son conseil d'administration a confirmé la prolongation du contrat de son emblématique CEO, Michael O'Leary, jusqu'en avril 2032, après "des mois de discussions et un engagement approfondi avec les plus grands actionnaires du groupe".

Le nouveau contrat comprend un salaire annuel modeste et une prime annuelle plafonnée, mais Michael O'Leary sera éligible à une nouvelle option d'achat unique portant sur 10 millions d'actions ordinaires, exerçable à un prix de 26,70 EUR ou 65 USD (égal au cours de marché en vigueur en février 2026).



Toutefois, cette option ne pourra être exercée que si le résultat net annuel de la compagnie irlandaise à bas prix dépasse 4 MdsEUR ou si le cours des actions ordinaires ou des ADR dépasse respectivement 42 EUR ou 102 USD pendant 28 jours consécutifs, sur la période allant jusqu'au 31 mars 2032.