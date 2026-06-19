Michael O'Leary reconduit pour six ans à la tête de Ryanair
Ryanair Holdings annonce que son conseil d'administration a confirmé la prolongation du contrat de son emblématique CEO, Michael O'Leary, jusqu'en avril 2032, après "des mois de discussions et un engagement approfondi avec les plus grands actionnaires du groupe".
Publié le 19/06/2026 à 16:37
Toutefois, cette option ne pourra être exercée que si le résultat net annuel de la compagnie irlandaise à bas prix dépasse 4 MdsEUR ou si le cours des actions ordinaires ou des ADR dépasse respectivement 42 EUR ou 102 USD pendant 28 jours consécutifs, sur la période allant jusqu'au 31 mars 2032.