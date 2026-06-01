Michael Saylor avait bâti sa légende sur un dogme : ne jamais vendre ses bitcoins. Mais Strategy vient de céder 32 BTC pour financer ses distributions, un montant minuscule… au symbole immense. Car derrière cette vente presque anecdotique, c’est tout le mythe du “never sell” qui se brise.

Dans un formulaire 8-K de cinq pages, déposé auprès de la SEC, Strategy a glissé une information qui n’est pas passée inaperçue. Entre le 26 et le 31 mai, l’entreprise a vendu 32 bitcoins pour 2,5 MUSD, à un prix moyen net de 77 135 USD par unité. Au même moment, le groupe détenait encore 843 706 BTC, acquis pour un coût total de 63,87MrdsUSD, soit un prix moyen d’environ 75 699 USD par bitcoin. Le document précise que le produit de cette vente doit servir à financer les distributions dues sur ses actions préférentielles. Strategy perd 5% et par ricochet bitcoin baisse de -3,5%.

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À première vue, pourtant, l’événement paraît minuscule. 32 BTC, cela représente moins de 0,004% du stock total de la société. Finançable, presque anecdotique. En valeur absolue, cette cession ne change pratiquement rien à la montagne de bitcoins de Strategy. Et pourtant, le marché n’a pas lu cette vente comme un simple incident de caisse. Il l’a lue comme la fin d’une croyance : celle selon laquelle Michael Saylor et son entreprise n’étaient pas seulement les plus grands acheteurs institutionnels de bitcoin au monde, mais aussi les gardiens d’un dogme — celui du never sell. C’est cela que les investisseurs ont vu tomber : pas un coffre-fort, mais une profession de foi.

Car l’affaire ne porte pas réellement sur 2,5 millions de dollars. Elle porte sur quelque chose de plus profond : la transformation de Strategy en machine de marché, en structure de capital de plus en plus complexe, où le bitcoin n’est plus seulement un actif sacré qu’on accumule, mais aussi un outil de financement mobilisable si le bilan l’exige. La vente de 32 BTC n’est donc pas un accident isolé. Elle est la matérialisation publique d’un changement de registre. Strategy n’est plus seulement le champion du hodl. C’est désormais une entreprise qui gère activement un empilement de dette, d’actions ordinaires, d’actions préférentielles, de réserves de dollars et de bitcoins. Et quand les échéances s’approchent, même les symboles finissent par passer à la caisse.

D’une société de logiciels à un empire du bitcoin

Pour mesurer ce que signifie ce geste, il faut revenir en arrière. Strategy — l’ancienne MicroStrategy — n’est pas née comme véhicule d’exposition au bitcoin. C’est d’abord un éditeur de logiciels d’analyse de données fondé à la fin des années 1980. Mais à partir du 10 août 2020, date que la société désigne elle-même comme le début de son “Bitcoin Standard Era”, elle a progressivement transformé son identité et son bilan. En février 2025, elle a commencé à communiquer sous le nom de Strategy, puis a officialisé en août 2025 son changement de nom légal, tout en se présentant comme “la première et la plus grande Bitcoin Treasury Company du monde”. Sur sa page investisseurs, elle explique désormais explicitement qu’elle a adopté le bitcoin comme actif principal de réserve de trésorerie et qu’elle l’accumule grâce à des financements en actions, en dette et avec ses flux opérationnels.

Le résultat est vertigineux. Si Strategy détient 63,87 MrdsUSD en bitcoins, à titre de comparaison, son activité logicielle a généré 124,3 MUSD de revenus au premier trimestre 2026. Le contraste résume presque à lui seul la métamorphose de l’entreprise : d’un côté, une activité opérationnelle encore réelle, mais presque devenue secondaire à l’échelle du bilan ; de l’autre, une stratégie de trésorerie géante qui écrase désormais tout le reste.

Cette transformation a fasciné Wall Street, puis contaminé une partie du marché coté. Des centaines d’entreprises ont suivi la Strategy de l’entreprise américaine. En d’autres termes, ce que Strategy fait désormais n’intéresse pas seulement ses propres actionnaires. Cela sert de boussole — ou de test de résistance — à tout un pan du capitalisme coté qui s’est pris de passion pour l’idée de transformer un bilan d’entreprise en réservoir de cryptomonnaies.

C’est pourquoi la cession de 32 BTC compte autant. Quand Strategy achète, c’est un signal de conviction. Quand Strategy s’endette, c’est un signal d’appétit. Quand Strategy vend, même presque rien, c’est un signal de doctrine. L’entreprise qui avait bâti son mythe sur l’accumulation permanente vient de rappeler à tout le marché qu’un trésor de guerre n’est jamais totalement hors de portée quand il y a des coupons, des dividendes et des engagements à honorer.

Une vente minuscule, mais pas anodine

Mais ce n’est pas la première vente de bitcoin de l’histoire de l’entreprise. Strategy avait déjà vendu 704 BTC le 22 décembre 2022 pour environ 11,8 millions de dollars, à un prix moyen de 16 776 USD, dans une logique de récolte de pertes fiscales. Deux jours plus tard, elle rachetait 810 BTC pour environ 13,6 MUSD, si bien que son stock total augmentait malgré tout. Cette première entorse avait donc le caractère d’une manœuvre fiscale, pas d’un véritable changement de philosophie. La vente de mai 2026 est différente : elle ne sert pas à optimiser l’impôt, mais à financer des distributions sur actions préférentielles. Ce n’est pas seulement un arbitrage fiscal ; c’est de la plomberie financière.

Michael Saylor avait préparé le terrain. En mai, il expliquait que Strategy allait probablement vendre” un peu”de bitcoin pour payer un dividende, afin de “vacciner ” le marché et de montrer que le monde ne s’écroulerait pas pour autant. Autrement dit, pour lui, il fallait faire tomber le tabou à petite dose, sur un montant quasi ridicule, afin qu’une éventuelle vente plus importante, un jour, ne soit plus vécue comme un blasphème. C’est cela, le sens de la “vaccination” évoquée par Saylor : habituer le marché à l’idée que le bitcoin de Strategy n’est pas un sanctuaire juridiquement ou financièrement intouchable.

Mais le symbole n’annule pas la réalité économique. Car si cette petite vente a été rendue nécessaire, c’est que Strategy n’est plus un simple détenteur de BTC. C’est une structure qui doit payer, rembourser, refinancer, arbitrer.

Le vrai sujet, c’est le bilan

Le même 8-K ne parle pas seulement des 32 BTC vendus. Il montre aussi qu’entre le 26 et le 31 mai, Strategy a vendu 801 994 actions MSTR pour environ 128,3 MUSD de produit net, tout en conservant encore 26,1 MrdsUSD de capacité d’émission disponible sur son programme at-the-market d’actions ordinaires. Autrement dit, la société dispose encore d’un immense robinet d’equity. La vente de bitcoin n’est donc pas un aveu d’assèchement total du financement en actions. C’est un levier supplémentaire activé dans une boîte à outils déjà très large.

Quelques jours plus tôt, Strategy avait d’ailleurs annoncé avoir racheté 1,5 MrdUSD de notes convertibles arrivant à échéance en 2029, pour environ 1,38 MrdUSD en cash, soit avec une décote d’environ 8% sur le pair. La société indiquait encore détenir 843 738 BTC, avoir 6,7 MrdsUSD de notes convertibles restantes et 15,5 Mrds de “preferred stock” en circulation, avec une réserve de 871 MUSD destinée à soutenir les dividendes du “preferred” et les intérêts de la dette. La semaine suivante, après la vente de 32 BTC et de nouvelles actions, cette réserve affichait 900 millions. La vente de bitcoin s’inscrit donc dans un mouvement plus large : allégement de dette, financement des distributions, gestion active de la réserve de dollars, et poursuite malgré tout de la mécanique d’émission.

Ce point est sans doute le plus mal compris dans le débat public. Beaucoup continuent de voir Strategy comme un gigantesque ETF bitcoin bricolé dans l’enveloppe d’une société cotée. En réalité, la structure ressemble de plus en plus à une pile de créances superposées. Il y a l’action ordinaire MSTR. Il y a plusieurs lignes de “preferred stock” — STRF, STRC, STRE, STRK, STRD — auxquelles le conseil d’administration a justement déclaré des dividendes en cash fin mai, pendant qu’il confirmait un taux annualisé de 11,5% pour la “preferred” variable STRC. Il y a aussi de la dette convertible, de la trésorerie réservée, et des investisseurs dont les droits passent avant ceux du commun. Dans ses propres documents, Strategy reconnaît explicitement que les détenteurs de dette et de preferred ont des droits préférentiels sur les actifs de la société, y compris potentiellement ses bitcoins, par rapport aux actionnaires ordinaires.

C’est cela que la vente de 32 BTC révèle. Le bitcoin de Strategy n’est pas seulement une réserve spéculative. C’est aussi, indirectement, le socle économique qui rassure des porteurs de “preferred”, des créanciers convertibles et toute une architecture de financement. Tant que les marchés financent volontiers la société, le mythe du never sell peut tenir. Mais dès que la gestion du passif devient plus exigeante, le bitcoin redevient ce qu’il a toujours été juridiquement : un actif de bilan, donc potentiellement monétisable.

Ce que cette vente change réellement

Il faut éviter deux erreurs symétriques.

La première consisterait à dire que rien ne s’est passé. C’est faux. Même minuscule, cette vente modifie la doctrine publique de Strategy. Elle confirme qu’à l’avenir, le bitcoin peut être utilisé non seulement comme collatéral implicite, mais aussi comme source directe de liquidité. Pour une société qui a fait du never sell une partie de sa légende, ce n’est pas un détail. Le tabou qui tombe aujourd’hui sur 32 BTC pourra tomber plus facilement demain sur 320, 3 200 ou davantage, si les conditions de marché le justifient.

La seconde erreur serait d’y voir le début d’une liquidation massive. C’est tout aussi faux, du moins à ce stade. En mai, Strategy est restée acheteuse nette de bitcoin. Au 3 mai, elle détenait 818 334 BTC ; au 25 mai, après une nouvelle série d’opérations financées notamment par 2 Mrds de “preferred” variable STRC et 84 millions d’actions ordinaires, elle était montée à 843 738 BTC. La vente de 32 BTC n’a ramené le total qu’à 843 706 BTC. Dit autrement : Strategy a acheté presque 25 000 bitcoins dans le mois, puis en a revendu 32. C’est un ajustement comptable dans une trajectoire qui reste, pour l’instant, fondamentalement accumulationniste.

Ce qui change, donc, n’est pas la direction générale du bilan, mais sa nature politique. Jusque-là, Strategy pouvait encore se raconter — et être racontée — comme une forteresse de conviction pure : une entreprise qui empile du bitcoin quoi qu’il en coûte, quelles que soient les tempêtes. À partir de maintenant, ce récit devient plus difficile à tenir. Strategy reste haussière sur bitcoin, reste structurellement acheteuse, reste la plus grosse trésorerie BTC du marché coté. Mais elle n’est plus au-dessus des contraintes ordinaires de la finance d’entreprise. Elle devient ce que son bilan indiquait déjà silencieusement : non pas une religion, mais une gestion d’actifs sous contrainte de passif.