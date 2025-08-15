Acquérir un actif avec une prime de 70% sur sa valeur de marché est forcément un pari très risqué.

C’est même un pari qui ne fait guère de sens, à moins de ne pouvoir investir directement dans l’actif en question, mais de néanmoins vouloir spéculer sur une hausse considérable de sa valeur de marché à court terme.

Voici vraisemblablement ce que font ces investisseurs - ces spéculateurs ? - qui continuent d’acquérir des titres dans Strategy, ex-MicroStrategy, le groupe fondé et dirigé par Michael Saylor dont nous disions tout ce qu’il y a à savoir ici et là.

L’intéressé écrivait avant-hier sur son fil X que la prime considérable de valorisation de Strategy sur la valeur des bitcoins que le groupe détient était due, citons-le, à ‘une amplification du crédit, l’avantage des options, les flux des fonds indiciels, et l’accès supérieur offert aux investisseurs institutionnels.’ Rien que ça.

Le célèbre vendeur à découvert Jim Chanos s’est fendu d’une réponse au vitriol qui fit le délice des commentateurs. Bien que nous soyons sur le fond du même côté de la barrière que M. Chanos, force est toutefois de reconnaître que Michael Saylor n’a pas tout à fait tort ici.

En effet, à part Strategy, qui sur ce coup a réussi un tour de passe-passe légendaire, on voit mal qui aurait pu emprunter à un taux si dérisoire pour financer des acquisitions de bitcoins. Par ailleurs, l’appétit d’investisseurs institutionnels pour le capital de Strategy ne se dément pas.

Ainsi, quoique orienté à la vente, Vanguard détient toujours 7% des titres. Derrière, Morgan Stanley, Amundi, JP Morgan, BlackRock ou State Street, entre autres, ont tous été acheteurs ces dernières semaines - pour le compte de leurs clients, certes.

Michael Saylor, lui, ne perd pas le nord. Le grand évangéliste du bitcoin préside toujours un système de rémunération en stock-options avec un cours d’émission à $42 - soit une juteuse plus-value immédiatement réalisable pour ses heureux bénéficiaires.

Sans surprise, ces derniers sont d’ailleurs prompts à immédiatement se délester des titres qu’ils reçoivent si généreusement. Ce qui n’empêche pas Saylor d’inviter - sans rire - son public à ‘tenir avec lui la barricade.’