Stéphane Bianchi, Directeur général adjoint du groupe LVMH, a annoncé la nomination de Michèle Benbunan au poste de Directrice générale du groupe Les Echos - Le Parisien, effective au 22 janvier 2026.

Elle succède à Pierre Louette qui quitte ses fonctions après un mandat de huit ans marqué par une mutation digitale profonde et le renforcement des pôles éditoriaux.

Michèle Benbunan, qui reportera directement à la direction générale adjointe du groupe, aura pour mission de superviser l'ensemble des titres médias et de poursuivre la modernisation de l'organisation dans un environnement concurrentiel.

Stéphane Bianchi a souligné que son "leadership dynamique" sera "stratégique pour continuer la transformation des Maisons du pôle média". Ce mouvement de direction vise à consolider les actifs médiatiques du leader mondial du luxe tout en assurant la pérennité de ses modèles économiques face aux évolutions du marché de la presse.