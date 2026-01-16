Michèle Benbunan prend la direction du pôle média de LVMH
Le groupe de luxe LVMH a officialisé un changement de gouvernance stratégique au sein de sa division presse avec la nomination d'une nouvelle dirigeante issue du secteur des médias pour piloter la transformation numérique.
Stéphane Bianchi, Directeur général adjoint du groupe LVMH, a annoncé la nomination de Michèle Benbunan au poste de Directrice générale du groupe Les Echos - Le Parisien, effective au 22 janvier 2026.
Elle succède à Pierre Louette qui quitte ses fonctions après un mandat de huit ans marqué par une mutation digitale profonde et le renforcement des pôles éditoriaux.
Michèle Benbunan, qui reportera directement à la direction générale adjointe du groupe, aura pour mission de superviser l'ensemble des titres médias et de poursuivre la modernisation de l'organisation dans un environnement concurrentiel.
Stéphane Bianchi a souligné que son "leadership dynamique" sera "stratégique pour continuer la transformation des Maisons du pôle média". Ce mouvement de direction vise à consolider les actifs médiatiques du leader mondial du luxe tout en assurant la pérennité de ses modèles économiques face aux évolutions du marché de la presse.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
