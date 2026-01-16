Michèle Benbunan prend la direction du pôle média de LVMH

Le groupe de luxe LVMH a officialisé un changement de gouvernance stratégique au sein de sa division presse avec la nomination d'une nouvelle dirigeante issue du secteur des médias pour piloter la transformation numérique.

Stéphane Bianchi, Directeur général adjoint du groupe LVMH, a annoncé la nomination de Michèle Benbunan au poste de Directrice générale du groupe Les Echos - Le Parisien, effective au 22 janvier 2026.



Elle succède à Pierre Louette qui quitte ses fonctions après un mandat de huit ans marqué par une mutation digitale profonde et le renforcement des pôles éditoriaux.



Michèle Benbunan, qui reportera directement à la direction générale adjointe du groupe, aura pour mission de superviser l'ensemble des titres médias et de poursuivre la modernisation de l'organisation dans un environnement concurrentiel.



Stéphane Bianchi a souligné que son "leadership dynamique" sera "stratégique pour continuer la transformation des Maisons du pôle média". Ce mouvement de direction vise à consolider les actifs médiatiques du leader mondial du luxe tout en assurant la pérennité de ses modèles économiques face aux évolutions du marché de la presse.