Michelin acquiert deux sociétés américaines pour se développer dans les polymères

Le groupe Michelin a annoncé vendredi avoir conclu des accords en vue de faire l'acquisition de deux spécialistes américains des tissus enduits et des textiles techniques, avec l'objectif de renforcer ses activités de composites polymères via son expansion sur de nouveaux marchés.

Dans un communiqué, le manufacturier clermontois explique que ces deux rachats s'inscrivent dans le cadre de son programme stratégique "Michelin in Motion 2030" visant à capitaliser sur son savoir-faire et sur son expertise en vue de se développer sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée.



Basée à Rhode Island (Etats-Unis), sa première cible, la société Cooley, s'est spécialisée dans les tissus enduits polymères haute performance utilisés entre autres dans des dispositifs médicaux, des systèmes d'étanchéité et de rétention d'eau, ainsi que d'autres applications environnementales.



Sa seconde cible, l'entreprise Tex Tech Industries, quant à elle située dans le Maine, conçoit des textiles, tissus et revêtements destinés à des métiers de niche comme la protection thermique pour les véhicules spatiaux, les matériaux résistant au feu pour le fuselage des avions, les textiles ignifuges pour les sièges d'avion et d'autres tissus composites sur mesure.



Michelin rappelle qu'il occupe déjà une position de leader sur le marché européen des tissus enduits avec des marques comme Orca, mais note que ces deux acquisitions vont lui permettre d'augmenter d'environ 20 % (soit de 280 millions de dollars) le chiffre d'affaires de son activité "Polymer Composite Solutions".



Cette division qui fabrique des tissus et films techniques, des bandes transporteuses, et des joints et courroies pour des industries à très haute valeur ajoutée ayant désormais atteint une taille "significative" selon le groupe, elle fera dorénavant l'objet d'un segment de publication spécifique au sein des comptes à partir de l'exercice 2026.



Les termes financiers des deux transactions, qui devraient être finalisées au cours du premier semestre 2026, n'ont pas été divulgués, mais l'équipementier souligne qu'elles devraient être entièrement financées à partir de sa trésorerie disponible.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.