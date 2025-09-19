Michelin a rejeté vendredi les accusations d'opacité sur les aides publiques formulées hier soir dans un reportage de l'émission de France 2 'Complément d'Enquête', affirmant que ses contributions en France dépassaient largement le montant des soutiens perçus.
Dans un communiqué, le groupe clermontois rappelle avoir investi investi quelque 2,6 milliards d'euros dans l'Hexagone au cours des dix dernières années, dont 1,5 milliard afin de moderniser son outil industriel.
Le manufacturier reconnaît avoir dégagé 1,9 milliard d'euros de bénéfice net en 2024, tout en soulignant que ce chiffre ne reflète pas sa performance en France mais celle de l'ensemble des activités mondiales, réparties dans plus de 170 pays.
En France, les activités industrielles du groupe sont déficitaires, comme l'a expliqué Pierre-Louis Dubourdeau, directeur industriel de Michelin, lors de son interview pour l'émission, fait-il valoir.
Quant aux aides reçues, l'entreprise souligne leur transparence et les replace dans le contexte de ses contributions fiscales, sociales et industrielles.
En 2023, la principale aide publique reçue par l'entreprise a été celle du Crédit Impôt Recherche (CIR), pour 40,4 millions d'euros, un chiffre que Michelin dit vouloir mettre en regard des 400 millions d'euros qu'il investit chaque année en R&D ou encore de son imposition, qui s'est élevé à plus de 220 millions d'euros en 2023.
'Envisager les aides publiques sans mettre en perspective l'ensemble des contributions engagées par Michelin en France est une vision partielle et donc biaisée de la réalité', ajoute le groupe, qui dit vouloir ainsi rétablir les faits et la nature de son engagement en France.
Abordée cet été par une Commission d'enquête sénatoriale, la question des aides publiques accordées aux grandes entreprises est revenue sur le devant de la scène ces derniers jours avec la publication d'un essai de deux journalistes du Nouvel Obs', Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, intitulé 'Le Grand Détournement'.
A la Bourse de Paris, l'action Michelin progressait d'environ 1% vendredi matin à la Bourse de Paris, une performance globalement en ligne avec la hausse de 0,9% affichée au même moment par le CAC.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (83%) : notamment pneumatiques de remplacement (37% du CA), pneumatiques pour transport longue distance (20%), pneumatiques de spécialités (17% ; destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux avions, etc.) et pneumatiques en première monte pour véhicules de tourisme et deux-roues (9%) ;
- développement de solutions connectées (12%) : offres adaptées aux nouveaux défis économiques, humains et environnementaux des gestionnaires de flottes et autres acteurs de la mobilité publics ou privés, et offres pour accompagner les voyages et les déplacements (guides gastronomiques Michelin et Robert Parker, guides et applications touristiques tels que ViaMichelin) ;
- développement de Solutions composites polymères (5%) : solutions de haute technologie dans les domaines des joints, des courroies ou des tissus techniques, développées grâce à l'expertise unique de Michelin dans la physique et la chimie des matériaux, et à destination de secteurs variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas-carbone ou la santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (38,6%) et autres (25,4%).