Michelin assure que ses contributions en France dépassent les aides perçues

Michelin a rejeté vendredi les accusations d'opacité sur les aides publiques formulées hier soir dans un reportage de l'émission de France 2 'Complément d'Enquête', affirmant que ses contributions en France dépassaient largement le montant des soutiens perçus.



Dans un communiqué, le groupe clermontois rappelle avoir investi investi quelque 2,6 milliards d'euros dans l'Hexagone au cours des dix dernières années, dont 1,5 milliard afin de moderniser son outil industriel.



Le manufacturier reconnaît avoir dégagé 1,9 milliard d'euros de bénéfice net en 2024, tout en soulignant que ce chiffre ne reflète pas sa performance en France mais celle de l'ensemble des activités mondiales, réparties dans plus de 170 pays.



En France, les activités industrielles du groupe sont déficitaires, comme l'a expliqué Pierre-Louis Dubourdeau, directeur industriel de Michelin, lors de son interview pour l'émission, fait-il valoir.



Quant aux aides reçues, l'entreprise souligne leur transparence et les replace dans le contexte de ses contributions fiscales, sociales et industrielles.



En 2023, la principale aide publique reçue par l'entreprise a été celle du Crédit Impôt Recherche (CIR), pour 40,4 millions d'euros, un chiffre que Michelin dit vouloir mettre en regard des 400 millions d'euros qu'il investit chaque année en R&D ou encore de son imposition, qui s'est élevé à plus de 220 millions d'euros en 2023.



'Envisager les aides publiques sans mettre en perspective l'ensemble des contributions engagées par Michelin en France est une vision partielle et donc biaisée de la réalité', ajoute le groupe, qui dit vouloir ainsi rétablir les faits et la nature de son engagement en France.



Abordée cet été par une Commission d'enquête sénatoriale, la question des aides publiques accordées aux grandes entreprises est revenue sur le devant de la scène ces derniers jours avec la publication d'un essai de deux journalistes du Nouvel Obs', Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, intitulé 'Le Grand Détournement'.



A la Bourse de Paris, l'action Michelin progressait d'environ 1% vendredi matin à la Bourse de Paris, une performance globalement en ligne avec la hausse de 0,9% affichée au même moment par le CAC.