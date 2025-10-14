Michelin décroche en Bourse après 'l'avertissement de trop'

Michelin chute de presque 10% mardi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris après avoir annoncé hier soir une révision à la baisse de ses prévisions pour l'exercice 2025, dans un contexte de détérioration de l'environnement économique qui s'est notamment traduit par par une dégradation plus forte que prévu de son activité en Amérique du Nord.



Dans un communiqué, le manufacturier indique avoir enregistré une croissance globale de son volume au troisième trimestre par rapport à l'année précédente malgré un contexte économique qualifié de 'chaotique', tout en soulignant que le volume de ses ventes en Amérique du Nord a diminué de près de 10% sur la période.



En termes de marges, la compétitivité du groupe a été dégradée par l'évolution des droits de douane tandis que l'affaiblissement du dollar, qui n'affiche 'aucune perspective claire de redressement' selon le manufacturier, a pesé sur le cash-flow libre disponible au niveau du groupe.



En conséquence, Michelin dit ne plus prévoir qu'un résultat opérationnel des secteurs (ROS) à taux de change constants compris entre 2,6 et trois milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice, contre plus de 3,4 milliards d'euros précédemment.



Son 'free-cash-flow' avant acquisitions devrait quant à lui s'établir entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros, à comparer avec une précédente prévision supérieure à 1,7 milliard d'euros.



Michelin prévoit de détailler la performance de ses ventes au troisième trimestre, ainsi que ses perspectives pour 2025, lors sa publication prévue le mercredi 22 octobre.



Dans une note de recherche publiée ce matin, les analystes de Deutsche Bank soulignent qu'un avertissement était largement anticipé au vu du discours prudent récemment tenu par le manufacturier, mais reconnaît que l'ampleur de la révision à la baisse des objectifs est de nature à surprendre.



Cette mauvaise nouvelle était sanctionnée par de lourds dégagements sur le titre, qui lâchait autour de 9,9% après une vingtaine de minutes de cotation, ce qui le conduit à accuser désormais un repli de 18,5% depuis le début de l'année, contre un recul de l'ordre de 11% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Automobiles & Parts.



Pour les analystes d'Oddo BHH, il s'agit de l'avertissement 'de trop', une déception qui conduit la société de Bourse à dégrader son opinion sur la valeur de 'neutre' à 'sous-performance'.



'Si un avertissement ne faisait guère de doute après le pre-close call (...), son ampleur surprend puisqu'il suggère, en milieu de fourchette, une nouvelle révision des estimations de plus de 15% par rapport nos estimations déjà révisées de l'ordre de 10% il y a moins d'une semaine, et alors même qu'il reste moins de trois mois avant la fin de l'année', s'inquiète la banque d'investissement.



'Longtemps positifs sur le titre(...) dans l'attente d'un rebond des résultats, nous devons constater que la visibilité est désormais trop faible pour

soutenir une thèse d'investissement positive à court terme', conclut Oddo.