Michelin perd 4% et fait figure de lanterne rouge du CAC 40, au lendemain d'un 'pre-close call' qui 'semble suggérer une dynamique au troisième trimestre plus difficile qu'anticipé', d'après Oddo BHF qui réduit son objectif de cours de 42 à 36 euros.
Le bureau d'études rapporte que le pneumaticien s'attend à une nouvelle baisse de ses volumes. 'Au-delà, le prix/mix est également plus faible et les devises restent très négatives comme attendu', ajoute l'analyste.
Oddo BHF anticipe un chiffre d'affaires en baisse de 6% à 6,3 milliards d'euros au troisième trimestre (contre un consensus selon lui à 6,5 MdsEUR) et 'adopte une vue plus prudente sur l'année', tablant notamment sur un CA de 26 MdsEUR en 2025.
Malgré ces révisions, il maintient son opinion 'surperformance' sur le titre Michelin 'compte tenu d'un potentiel encore significatif, a fortiori après une réaction boursière attendue logiquement négative ce matin'.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (83%) : notamment pneumatiques de remplacement (37% du CA), pneumatiques pour transport longue distance (20%), pneumatiques de spécialités (17% ; destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux avions, etc.) et pneumatiques en première monte pour véhicules de tourisme et deux-roues (9%) ;
- développement de solutions connectées (12%) : offres adaptées aux nouveaux défis économiques, humains et environnementaux des gestionnaires de flottes et autres acteurs de la mobilité publics ou privés, et offres pour accompagner les voyages et les déplacements (guides gastronomiques Michelin et Robert Parker, guides et applications touristiques tels que ViaMichelin) ;
- développement de Solutions composites polymères (5%) : solutions de haute technologie dans les domaines des joints, des courroies ou des tissus techniques, développées grâce à l'expertise unique de Michelin dans la physique et la chimie des matériaux, et à destination de secteurs variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas-carbone ou la santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (38,6%) et autres (25,4%).
