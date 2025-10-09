Michelin perd 4% et fait figure de lanterne rouge du CAC 40, au lendemain d'un 'pre-close call' qui 'semble suggérer une dynamique au troisième trimestre plus difficile qu'anticipé', d'après Oddo BHF qui réduit son objectif de cours de 42 à 36 euros.

Le bureau d'études rapporte que le pneumaticien s'attend à une nouvelle baisse de ses volumes. 'Au-delà, le prix/mix est également plus faible et les devises restent très négatives comme attendu', ajoute l'analyste.

Oddo BHF anticipe un chiffre d'affaires en baisse de 6% à 6,3 milliards d'euros au troisième trimestre (contre un consensus selon lui à 6,5 MdsEUR) et 'adopte une vue plus prudente sur l'année', tablant notamment sur un CA de 26 MdsEUR en 2025.

Malgré ces révisions, il maintient son opinion 'surperformance' sur le titre Michelin 'compte tenu d'un potentiel encore significatif, a fortiori après une réaction boursière attendue logiquement négative ce matin'.