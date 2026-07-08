Le géant du pneumatique, via sa filiale ResiCare, et le spécialiste de l'ingénierie des procédés ont annoncé l'ouverture de discussions exclusives. L'objectif de ce partenariat stratégique est d'accélérer l'industrialisation et le déploiement mondial d'une molécule biosourcée cruciale pour la décarbonation industrielle : le 5-HMF (5-Hydroxymethylfurfural).
Développée conjointement avec IFP Energies Nouvelles (IFPEN), cette technologie de rupture a bénéficié du soutien financier de l'ADEME en France et du CBE JU à l'échelle européenne.
Le 5-HMF s'impose comme une "molécule plateforme" non toxique et polyvalente, capable de se substituer directement aux ressources fossiles. Compatible avec les procédés industriels existants, elle permet notamment de remplacer le formaldéhyde dans la fabrication de résines, d'adhésifs et de solvants.
Au-delà de la chimie de spécialité, cette molécule sert de base à la production de polymères durables comme le PEF (polyéthylène furanoate). Ce matériau est aujourd'hui positionné comme le remplaçant le plus crédible au plastique PET d'origine pétrolière, ouvrant d'immenses débouchés commerciaux sur les marchés des bouteilles, des emballages alimentaires et des fibres textiles.
Une première usine en France dès 2027
Axens apportera sa force de frappe en ingénierie et son expertise en cession de licence, tandis que Michelin assurera le volet de production industrielle initiale.
Le projet dispose d'une visibilité opérationnelle à court terme. Une première unité de production d'une capacité d'environ 3 000 tonnes par an est actuellement en construction à Péage-de-Roussillon (Isère). Son entrée en service opérationnelle est officiellement confirmée pour le début de l'année 2027, marquant le point de départ de la commercialisation de cette nouvelle filière verte.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- vente et distribution de pneumatiques : notamment pneumatiques de remplacement, pneumatiques pour transport longue distance, pneumatiques de spécialités (destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux avions, etc.) et pneumatiques en première monte pour véhicules de tourisme et deux-roues ;
- développement de solutions connectées : offres adaptées aux nouveaux défis économiques, humains et environnementaux des gestionnaires de flottes et autres acteurs de la mobilité publics ou privés, et offres pour accompagner les voyages et les déplacements (guides gastronomiques Michelin et Robert Parker, guides et applications touristiques tels que ViaMichelin) ;
- développement de solutions composites polymères : solutions de haute technologie dans les domaines des joints, des courroies ou des tissus techniques, développées grâce à l'expertise unique de Michelin dans la physique et la chimie des matériaux, et à destination de secteurs variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas-carbone ou la santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,8%), Europe (27,3%), Mexique et Amérique du Nord (36,7%) et autres (26,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.