Michelin annonce le lancement de 'BIB'Action 2025', un plan d'actionnariat salarié ouvert à 115 000 collaborateurs dans 44 pays. L'objectif est que 4% du capital du Groupe soit détenu par les salariés d'ici 2030.
La souscription, fixée du 10 au 25 septembre 2025, se fera au prix de 22,19 EUR, soit une décote de 30% sur le cours de référence. Les salariés bénéficieront d'un abondement allant jusqu'à 1 action offerte pour chaque action souscrite, dans la limite de 2000 actions par personne.
Les nouvelles actions, issues d'une augmentation de capital pouvant atteindre 7 millions de titres, seront livrées le 28 octobre 2025 et devront être conservées au moins 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé.
Yves Chapot, gérant et directeur financier, précise que ces plans annuels constituent 'un levier essentiel' pour atteindre l'ambition collective d'un actionnariat salarié renforcé.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (83%) : notamment pneumatiques de remplacement (37% du CA), pneumatiques pour transport longue distance (20%), pneumatiques de spécialités (17% ; destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux avions, etc.) et pneumatiques en première monte pour véhicules de tourisme et deux-roues (9%) ;
- développement de solutions connectées (12%) : offres adaptées aux nouveaux défis économiques, humains et environnementaux des gestionnaires de flottes et autres acteurs de la mobilité publics ou privés, et offres pour accompagner les voyages et les déplacements (guides gastronomiques Michelin et Robert Parker, guides et applications touristiques tels que ViaMichelin) ;
- développement de Solutions composites polymères (5%) : solutions de haute technologie dans les domaines des joints, des courroies ou des tissus techniques, développées grâce à l'expertise unique de Michelin dans la physique et la chimie des matériaux, et à destination de secteurs variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas-carbone ou la santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (38,6%) et autres (25,4%).