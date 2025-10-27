Michelin indique avoir sollicité l'assistance de deux prestataires de services d'investissements (PSI) pour les besoins de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions tel qu'autorisé par l'assemblée générale du 16 mai dernier.
Les PSI vendront au pneumaticien, qui s'oblige à les acquérir, entre ce 27 octobre et le 19 décembre 2025, une certaine quantité d'actions, dans la limite d'un montant de 400 millions d'euros. Les actions ainsi rachetées seront intégralement annulées.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (83%) : notamment pneumatiques de remplacement (37% du CA), pneumatiques pour transport longue distance (20%), pneumatiques de spécialités (17% ; destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux avions, etc.) et pneumatiques en première monte pour véhicules de tourisme et deux-roues (9%) ;
- développement de solutions connectées (12%) : offres adaptées aux nouveaux défis économiques, humains et environnementaux des gestionnaires de flottes et autres acteurs de la mobilité publics ou privés, et offres pour accompagner les voyages et les déplacements (guides gastronomiques Michelin et Robert Parker, guides et applications touristiques tels que ViaMichelin) ;
- développement de Solutions composites polymères (5%) : solutions de haute technologie dans les domaines des joints, des courroies ou des tissus techniques, développées grâce à l'expertise unique de Michelin dans la physique et la chimie des matériaux, et à destination de secteurs variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas-carbone ou la santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (38,6%) et autres (25,4%).
