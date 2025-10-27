Michelin indique avoir sollicité l'assistance de deux prestataires de services d'investissements (PSI) pour les besoins de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions tel qu'autorisé par l'assemblée générale du 16 mai dernier.

Les PSI vendront au pneumaticien, qui s'oblige à les acquérir, entre ce 27 octobre et le 19 décembre 2025, une certaine quantité d'actions, dans la limite d'un montant de 400 millions d'euros. Les actions ainsi rachetées seront intégralement annulées.