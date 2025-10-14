Oddo BHF dégrade son conseil sur le titre Michelin, passant de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé de 36,0 EUR à 30,0 EUR. Le broker justifie cette révision par un avertissement jugé plus important qu'attendu, qui remet en cause une partie de ses anticipations à moyen terme.

Selon la note, l'ampleur du 'profit warning' implique, au milieu de fourchette, une révision des estimations de plus de 15%. Ce recul traduirait un levier opérationnel plus négatif qu'anticipé, en particulier dans les activités nord-américaines et sur le segment du poids lourd. Oddo BHF souligne que cette situation 'demande des clarifications et soulève des interrogations, y compris au-delà de 2025'.

Le bureau d'études observe en outre qu'au second semestre, la marge opérationnelle (MOP) ne serait que de 8,3%, soit 'au plus bas depuis le S1 2020'. Dans le même temps, le flux de trésorerie libre (FCF) est désormais attendu entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros, contre plus de 1,7 milliard précédemment.

Enfin, la note met en avant une dégradation de la visibilité sur les perspectives du groupe. Cette perte de lisibilité affaiblit selon le broker le statut 'qualité et défensif' de Michelin, pouvant peser sur les multiples de valorisation et impliquer 'une baisse possible du dividende'.