Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 43 euros sur Michelin, qu'il privilégie à ses pairs allemand Continental et italien Pirelli dans une note consacrée aux fabricants européens de pneumatiques.
'Le multiple est inférieur aux moyennes sur la plupart des périodes, avec des résultats incluant des vents contraires cycliques sur les marchés finaux (équipements originaux pour camions, machines agricoles et de construction)', estime le broker.
S'il ajuste en baisse ses attentes de BPA 2025 et 2026, Jefferies juge Michelin 'attractif' au vu de rendements de dividende d'environ 5% et de free cash-flow de 9%, 'avec des perspectives de croissance des bénéfices solides' en 2026.
Michelin : pneumaticien européen privilégié par Jefferies
18/08/2025
